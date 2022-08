【MIRROR演唱會】阿Mo女友So Ching轉發事故調查報道　鏡粉提出責任問題

在MIRROR演唱會事故後,警方及專家進行搜證調查。在昨日(8月24日)由康文署牽頭組成的跨部門專責小組在下午會見傳媒。

當中專家顧問林超雄表示,經電子顯微鏡放大5000倍,見到斷裂表面確認有金屬疲勞條紋,經實驗後發現,其可承受力比市面一般同類鋼索少20%。

當中由MIRROR歌迷組成的「一群鏡粉」(IG: safe_show_for_mirror_and_all)深夜在IG發聲明,以8條問題怒轟康文署、政府調查小組、MakerVille、各涉事工程公司,就事件的細節問題作出質疑。

此外,受傷舞蹈員李啟言(阿Mo)仍留醫ICU,其女友蘇芷晴(So Ching)在個人IG限時動態上轉發有關跨部門專責小組報告的新聞報道。

So Ching轉發報導

在昨晚(8月24日),So Ching在IG限時動態上轉發媒體相關報道,並繼續關注演唱會責任問題。

她早前就轉發了一則有關今次表演的評論,當中有提到「舞台環境、表演者薪金以及安全 VIU低成本樣式速食嘅成功 FANS質素 為見偶像,見到意外頻生 都唔施壓叫停演唱會 全部都係今次值得關注嘅點 YES YOU ARE RIGHT」,被認為是表達對公司ViuTV、MakerVille的不滿。

在事故發生後,她不時於IG發限時動態為男友打氣,阿Mo父親李盛林牧師曾於代禱信中感謝So Ching的陪伴。

鏡粉不滿調查報告

「一群鏡粉」指要追問政府調查小組、MakerVille、各涉事工程公司(包括藝能、ITP、協興隆及相關註冊工程師)5大問題,又列出3點質問康文署:

言歸正傳,就這次的報告,我們要追問政府調查小組、MakerVille、各涉事工程公司(包括藝能、ITP、協興隆及相關註冊工程師)



1、 既然MakerVille終於願意透過傳媒交代自己在事件後「已立刻聘請獨立工程師等專家」,那麼,涉事工程公司是否也應該交代自己如何配合政府的調查﹖



2、 由演唱會第三場起,六塊巨型屏幕加添了上下升降效果,工程公司是否事前已知悉改動設計的決定,並已把這些效果納入承受力的計算﹖到底屏幕機關突然改變移動方向是否導致意外原因?



3、 報告只提及已下墜的屏幕及其機關結構,但其他懸掛在表演者上空的屏幕呢?到底是否整個懸掛屏幕裝置都有同樣的問題?



4、 報告發表後,有rorrmi 舞蹈員提及Day 3曾重新作安全檢查,但卻沒有發現屏幕機關的問題,究竟當天重新檢查了什麼?又由哪個單位負責?為什麼沒發現鋼索的磨損?



5、 這次調查究竟只就屏幕下墜事件作單一調查,抑或會全面調查所有涉事工程公司(包括藝能、ITP、協興隆及相關註冊工程師)在這次舞台工程上潛在的監督及管理問題?



另一方面,康文署在8月2日回應中指出:「所請租用人加設的機械裝置是指非場地提供的設施及較複雜而需註冊專業人士認許的裝置,而一般機械物件並不列入此範圍,亦不需要合資格人檢查」。那麼,容我們再問:



1、 涉事LED屏幕的工程,究竟是屬於「非場地提供的設施及較複雜而需註冊專業人士認許的裝置」,抑或「一般機械物件」?



2、 承上,如果LED屏幕屬於「非場地提供的設施及較複雜而需註冊專業人士認許的裝置」,那麼,署方能否回答公眾:此工程是否已遵照場地既定程序通過安全檢查?



3、 再承上,如果LED屏幕屬於「一般機械物件」,且如署方回應所言「不需要合資格人士檢查」,那麼,署方是否考慮加強這方面的檢查?

最後,「一群鏡粉」寫道:「我們希望大家一起監察涉事工程公司、主辦方Makerville,以及政府調查小組的動態,別讓事件不了了之。」