【酒店自助餐】九龍海逸君綽酒店推出生蠔海鮮自助餐　任食法國時令生蠔【內附連結】

▲ 自助餐有3款即開法國生蠔，食客可以任食，絕對是回本之選。(酒店提供)

九龍海逸君綽酒店The Promenade將於9月至10月推出「蠔」食海鮮薈萃自助晚餐，嚴選秋天肥美生蠔及海鮮製作菜式。

歐美美食家有這樣的說法:「沒有R的月份不要吃生蠔」，簡單說就是9月至明年4月英文有R字的月份，才能吃到好的生蠔。9月秋季海水開始變冷，生蠔也開始生長得肥美，正是享受生蠔最佳口感的時候。

The Promenade在自助晚餐中，嚴選今季當造的3款法國生蠔無限量供應，讓濃郁的蠔味及海水餘韻停留於口腔内縈繞不散，再配合一系列特調醬汁，為是夜「蠔」宴揭開序幕。

3款精選法國生蠔： 芬迪加蠔 (Fine de Claire) -肉質爽口有彈性，帶有優雅的海水味和榛果香味，餘韻悠長。諾曼第蠔 (Normandie) – 肉質爽脆，蠔味濃郁兼富有礦物味。特級芬迪加蠔 (Spéciale de Claire) - 肉質飽滿，口感濃郁，鹹甜味道平衡，層次豐富。

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酒店行政總廚譚惠邦更以鮮蠔入饌，別出心裁設計多款熱葷菜式，包括：日式清酒燒蠔、香脆天婦羅炸蠔、煙肉洋蔥焗蠔及蠔皇扣花膠，昇華了生蠔的口感和鮮味。

此外，還有各款矜貴的凍海鮮及招牌美食，如俄羅斯雪花蟹脚、麵包蟹、北海道帶子及鮮蝦刺身和燒加拿大有骨牛肉。

甜品則有芒果拿破崙、Häagen-Dazs 脆皮雪糕批及Mövenpick雪糕等，為是次自助晚餐畫上完美句號。

現於eShop購買，可享高達8折優惠。

INFO

「蠔」食海鮮薈萃自助晚餐

供應時間：

晚上6時30分至10時

價目：

星期一至星期四：

成人688元、 長者578元、小童488 元

星期五至星期日/公衆假期及其前夕：

成人728元 | 長者618元 | 小童528 元

eShop獨家優惠

高達8折：

星期一至星期四：

成人550.4元 、長者462.4元 、小童390.4元

星期五至星期日/公衆假期及其前夕：

成人528.4元、 長者港幣494.4元 、小童港幣422.4元

地址：黃埔花園德豐街 20 號九龍海逸君綽酒店大堂 The Promenade

電話：2996 8432

撰文：招美寶