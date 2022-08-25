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【音樂治療】陳明憙拍MV落水濕身　初拍接吻戲專業零尷尬　

娛樂 11:19 2022/08/25

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MV中Jocelyn與男主角非常親密。

陳明憙（Jocelyn）日前為新歌《放下的頻率》拍MV，此歌是《音頻治療單曲系列》第四部曲。MV中Jocelyn與男主角非常親密，除了接吻戲，二人更齊齊落水，非常溫馨。

Jocelyn表示：「我其實好少演出自己MV，今次好辛苦，因為有打交又要錫，一時甜蜜一時分手，情緒起伏好大。其中落水戲份好辛苦，要睇住個妝有沒溶，又要笑住望鏡頭，明明海水好『醃眼』都要扮冇事。大家都知道是拍攝工作，所以親密動作不會尷尬，事前都夾好位，所以好快搞掂收貨。」

落水戲份好辛苦。

歌曲講「放下」，陳明憙話甚有難度：「因為我係金牛座，比較長情，要放低祝福舊愛都好難。今次我邀請咗藝術家，用他們方法去表達放下的感覺，之後有藝術展覽。」

二人在MV大吵大鬧，全屋的水晶小擺設都被摔倒，Jocelyn話「暗藏玄機」：「因為今次首歌錄了水晶缽聲音，水晶缽好容易打爛，同人嘅心靈一樣脆弱。拍呢場戲好投入，隻手都瘀晒，仲要拍通宵，所以希望大家都支持。」

親密動作不會尷尬。

Jocelyn指現實中不任性，平時不會亂丟事物發洩：「因為我好理性，即使幾Hurt都好，都唔會亂丟嘢！而且自己住，丟完又係我自己執，仲驚貓貓整親，所以現實中不是這樣凄美，最多只用音樂治療平整心情，甚至好『自虐』地寫歌，因為這些１情緒不是經常有。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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歌手 陳明憙 文娛藝術

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