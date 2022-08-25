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【燃油價格】機電署9月份下調車用石油氣價格　新價每公升4元至4.58元不等

社會 11:35 2022/08/25

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機電署9月份下調車用石油氣價格，新價每公升4元至4.58元不等。（資料圖片）

機電工程署今日（25日）宣布，按專用石油氣加氣站（專用氣站）的合約規條，調整專用氣站在今年9月1日至9月30日期間的車用石油氣上限價格。

機電工程署發言人指，9月1日的調整反映8月的國際石油氣價格變動。經調整後，各專用氣站車用石油氣的上限價格為每公升4元至4.58元不等，減幅為每公升0.26元至0.27元。

發言人指出，車用石油氣上限價格是按照指定的定價公式釐訂。該定價公式包括國際石油氣價格及石油氣營運價格兩個元素。國際石油氣價格是上一個月的國際石油氣價格，而石油氣營運價格則按上年度綜合消費物價指數的變動，於每年2月1日調整。

以下是在九月份適用於各專用氣站的車用石油氣上限價格：

發言人續說，有關國際石油氣價格及每間專用氣站的車用石油氣上限價格詳情，已上載於機電工程署網頁，及張貼於各專用氣站，方便業界監察專用氣站價格的變化。

此外，機電工程署網頁的「最新消息」細目內亦載有專用氣站調價機制的詳盡資料。

上環豐物道、葵涌葵安道和九龍灣祥業街專用氣站正暫停運作以進行翻新工程，詳情請留意機電工程署網頁的公布。

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記者：黃穎津

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