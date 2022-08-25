【英國生活】陳智燊實地視察曼徹斯特樓盤　暫沒移民計劃：香港係我哋嘅家

▲ 陳智燊與宋熙年夫妻檔出席英國樓盤發佈會。

香港人向來鍾情買「磚頭」保值，但近年來受環球局勢影響，在海外置業已逐漸成為市民認可的新型穩健投資方式。

以「夫妻檔」形式轉戰YouTube搵真銀的陳智燊（Jason）及宋熙年（Sarah），在昨日（8月24日）應邀出席一個英國曼徹斯特樓宇項目的發布會，陳智燊夫婦更分享認為在曼徹斯特置業的好處。

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實地視察

於英國成長的Jason為一家四口物色理想家園，早前親身飛到曼徹斯特視察，他向太太Sarah表示：「曼徹斯特是一個非常友善的城市，生活節奏亦比較輕鬆。」

其實Jason早前遠赴英國為其與太太Sarah的YouTube頻道拍攝一系影片介紹英國衣、食、住、行的現況。

不過當中他連番抱怨英國首都倫敦物價高昂，包括「揸車入油貴、搭地鐵貴、坐巴士貴、酒店又貴、食嘢又貴，洗費乜都貴」，因此遭網民批評斷章取義。

▲ 陳智燊表示暫沒有移民的計劃。（大會相片）

對於疑有誤導港人之嫌，Jason表示影片中只是說出部分的事實，指有朋友建議他應在片中補上較便宜的選擇方案，提供全面的資訊。

他坦言已盡量貼地去介紹，強調市區一定比郊區昂貴，又指系列其實有到蘇格蘭取景，若是先播出較悠閒的蘇格蘭篇，效果會不同，始終倫敦是一個緊張城市。

雖然Jason與Sarah暫沒有移民的計劃，但就透露兩公婆有兒子升學分歧。

Jason認為英國較多著名學府，Sarah則較喜歡成長之地澳洲，不過一切跟隨兩名寶貝仔意願，選擇權交由他們作主，但他們因在香港工作，視香港為家。

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巨型客廳設有玩樂區

Jason與Sarah先後於2018年及2019年約滿離巢TVB，及後二人轉型為KOL，專心經營YouTube頻道《SARAH & JASON》。回復自由身後job接job，兩公婆不少夫妻檔搵真銀，密密吸金，有傳兩人月入高達60萬元。

他們一家四口原本以3萬元月租住在馬鞍山天宇海千呎、三房兩廳單位，去年6月由細屋搬大屋，除了有寬闊全海景露台，巨型客廳更大到設有兒子玩樂區；Jason與Sarah的主人房面積目測約200呎，四方實用，更設有步入式衣帽間。

Sarah曾表示舊居也有衣帽間，不過自從兒子出世後就擺滿小朋友的衣服及雜物。如今新居衣帽間再現，難怪她如此興奮。有指新居位於白石角的天賦海灣，與王祖藍、陳小春、胡杏兒、黎瑞恩等人做鄰居。