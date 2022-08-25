  • 29°C
香港時間 : 2022825日 (週四) 14:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【好人好事】添哥種米不收錢全贈石仔嶺老人院　 黎諾懿：保育我哋嘅本土文化

休閒消費 13:48 2022/08/25

分享：

分享：

熱門 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩

正所謂粒粒皆辛苦，無綫飲食節目《滿足的味道》在第4集（8月22日）播出，並以「煲仔飯」為主題，由黎諾懿主持。

為求呈現香港傳統美食製作的實況過程，製作組更親自到訪錦田農地，黎諾懿不但做農夫，更訪問到種米不收錢的稻田負責人添哥。

最新影片

於本月22日播出的《滿足的味道》，主持黎諾懿及節目製作組親臨元朗錦田農地，為了講述培苗，製作組花了4個月時間，24小時捕捉稻米成長過程，黎諾懿坦言：「通常外國紀錄片先有咁嘅時間去拍，但香港電視史上算少有，因為我哋想畀啲觀眾睇吓農夫有幾辛苦。」

期間，黎諾懿需於水稻田體驗插秧，烈日當空下工作了15至20分鐘，黎諾懿已經感到皮膚灼痛典「踎低起身見頭暈」更笑指被蠓咬更難忘：

我一踩落水就成隻腳黑晒，全部都係蠓嚟，咬到隻腳一嚿嚿，無一撻地方係好㗎，而家諗番都唔想落田呀！

種米不為錢 全贈老人院

對於在稻田插秧，黎諾懿表示很佩服農夫要日曬雨淋，及「忍住蠓咬」，更訪問到稻田的負責人添哥。

添哥指，自己從未吃過自己種的米，種米只是享受過程：「種完畀晒石仔嶺老人院，佢哋個個食完都話好正。老人院係好慘，有人話我傻，老人院會賺錢，我話唔賺錢你老竇開咩？你捨唔捨得買咁嘅菜畀老人家食？所以好多人話我傻。」

    點擊圖片放大
    +7
    +6

為可讓添哥吃到自己種的米，黎諾懿煮煲仔飯讓添哥吃：「好想添哥食到佢自己種嘅米，比佢食到自己種嘅米原來咁好食。」當添哥吃黎諾懿煮的煲仔飯，添哥表情十分滿足及開心「真的很有味道！我喜歡有米的香味。」

添哥大讚煲仔飯好味，直言「我食嘢係好寸，唔好食嘅唔會食，但我講到明呢餐飯嘅米係最後一次食，收成嘅米會同其他人分享，有剩送晒比石仔嶺老人院。」

香港種米搵唔到食，但香港需要添哥呢種人，去保育我哋嘅本土文化，見到一家大細嚟收成，除咗係一個開心嘅活動之外，亦係一個好好嘅教育，教育小朋友珍惜自己嘅食物。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

Follow TOPick ig 獎賞優先搶：https://www.instagram.com/topick_hket

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：蕭雅文

相關文章

【釣龜煲湯】大潭篤水塘釣到3隻巴西龜　港男帶回家煲湯引網上討論
13:48 2022/08/23
【釣龜煲湯】大潭篤水塘釣到3隻巴西龜　港男帶回家煲湯引網上討論
【移英港人】移英港男完成英國教育文憑做老師　列出5大最正英國Canteen美食
10:00 2022/08/24
【移英港人】移英港男完成英國教育文憑做老師　列出5大最正英國Canteen美食
【兩性關係】女性擇偶若說不看外表 利嘉敏：那是扮有內涵的謊話
今日 10:00
【兩性關係】女性擇偶若說不看外表 利嘉敏：那是扮有內涵的謊話

你可能感興趣

【釣龜煲湯】大潭篤水塘釣到3隻巴西龜　港男帶回家煲湯引網上討論
13:48 2022/08/23
【釣龜煲湯】大潭篤水塘釣到3隻巴西龜　港男帶回家煲湯引網上討論
【移英港人】移英港男完成英國教育文憑做老師　列出5大最正英國Canteen美食
10:00 2022/08/24
【移英港人】移英港男完成英國教育文憑做老師　列出5大最正英國Canteen美食
【兩性關係】女性擇偶若說不看外表 利嘉敏：那是扮有內涵的謊話
今日 10:00
【兩性關係】女性擇偶若說不看外表 利嘉敏：那是扮有內涵的謊話
綜藝節目 黎諾懿 正能量 網絡熱話 錦田 農夫 農地 紀錄片 美食 香港

最高瀏覽

【網絡欺凌】天水圍18歲少女遭網暴直播輕生　家人冀中港兩地司法還公道
18:19 2022/08/24
【網絡欺凌】天水圍18歲少女遭網暴直播輕生　家人冀中港兩地司法還公道
【第五波疫情】今增7884宗確診　公立醫院爆醫護婚宴群組【不斷更新】
16:25 2022/08/24
【第五波疫情】今增7884宗確診　公立醫院爆醫護婚宴群組【不斷更新】
【藝人豪宅】「億萬駙馬」伍富橋太太豪買玩具　三個工人幫手開箱豪宅曝光
19:39 2022/08/23
【藝人豪宅】「億萬駙馬」伍富橋太太豪買玩具　三個工人幫手開箱豪宅曝光