【好人好事】添哥種米不收錢全贈石仔嶺老人院　 黎諾懿：保育我哋嘅本土文化

正所謂粒粒皆辛苦，無綫飲食節目《滿足的味道》在第4集（8月22日）播出，並以「煲仔飯」為主題，由黎諾懿主持。

為求呈現香港傳統美食製作的實況過程，製作組更親自到訪錦田農地，黎諾懿不但做農夫，更訪問到種米不收錢的稻田負責人添哥。

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於本月22日播出的《滿足的味道》，主持黎諾懿及節目製作組親臨元朗錦田農地，為了講述培苗，製作組花了4個月時間，24小時捕捉稻米成長過程，黎諾懿坦言：「通常外國紀錄片先有咁嘅時間去拍，但香港電視史上算少有，因為我哋想畀啲觀眾睇吓農夫有幾辛苦。」

期間，黎諾懿需於水稻田體驗插秧，烈日當空下工作了15至20分鐘，黎諾懿已經感到皮膚灼痛典「踎低起身見頭暈」更笑指被蠓咬更難忘：

我一踩落水就成隻腳黑晒，全部都係蠓嚟，咬到隻腳一嚿嚿，無一撻地方係好㗎，而家諗番都唔想落田呀！

種米不為錢 全贈老人院

對於在稻田插秧，黎諾懿表示很佩服農夫要日曬雨淋，及「忍住蠓咬」，更訪問到稻田的負責人添哥。

添哥指，自己從未吃過自己種的米，種米只是享受過程：「種完畀晒石仔嶺老人院，佢哋個個食完都話好正。老人院係好慘，有人話我傻，老人院會賺錢，我話唔賺錢你老竇開咩？你捨唔捨得買咁嘅菜畀老人家食？所以好多人話我傻。」

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為可讓添哥吃到自己種的米，黎諾懿煮煲仔飯讓添哥吃：「好想添哥食到佢自己種嘅米，比佢食到自己種嘅米原來咁好食。」當添哥吃黎諾懿煮的煲仔飯，添哥表情十分滿足及開心「真的很有味道！我喜歡有米的香味。」

添哥大讚煲仔飯好味，直言「我食嘢係好寸，唔好食嘅唔會食，但我講到明呢餐飯嘅米係最後一次食，收成嘅米會同其他人分享，有剩送晒比石仔嶺老人院。」

香港種米搵唔到食，但香港需要添哥呢種人，去保育我哋嘅本土文化，見到一家大細嚟收成，除咗係一個開心嘅活動之外，亦係一個好好嘅教育，教育小朋友珍惜自己嘅食物。

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責任編緝：蕭雅文