【懷念羅文】《羅文20傳承．全城紀念演唱會》扣除開資 全數捐贈慈善機構

「永垂不朽」這四個字，聽得很多，但真正能夠配得上這四個字的，畢竟少之又少。如何能做到「不朽」，端視這個人在世時，如何影響一代人，而離開人世後，又如何仍然影響並貢獻着一代又一代。

有人攻城掠地，自覺大地在我腳下，但是就做不到永垂不朽。如此說來，已經離開我們二十年的羅文，大概應該可以被列為其中一位對香港文化藝術，包括舞台、流行音樂、甚至視覺藝術，都有着重大影響、重大貢獻的藝人，配得上「永垂不朽」這四個字。

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二十年了，但只要你行入沙田文化博物館，細心欣賞和閱讀有關羅文在世時的一切，你肯定同意他對香港流行音樂、文化藝術，有着的重大貢獻，而這些貢獻，並非如流星般一閃即逝，而且影響着一代又一代。

羅文很重視傳承，他從來不吝嗇將自己在舞台上的經驗心得，跟後輩分享；而他的徒弟們，也不負恩師的教導，都成為了今日香港樂壇的中流砥柱。因此，當羅文的姐姐有意在羅文去世二十年的時候，為他舉辦一個紀念演唱會，這班曾經師承羅文、今日已是樂壇巨星的徒兒，都紛紛舉手參與。

十月十五日，紅館《羅文20傳承．全城紀念演唱會》，是次紀念演唱會扣除必要開支後，將捐贈予慈善機構作慈善用途。