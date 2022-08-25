【遊日注意】日本確診連續5周全球居首擬放寬入境　前台大感染科醫師遊日40天分享5大防疫法

▲ 前台大感染科醫師林氏璧分享防疫5大方法。

日本疫情嚴峻，周三（24日）單日新增約24.35萬宗確診病例，死亡病例增301例。據世衞統計，8月15至21日一周，日本新增感染人數約147.64萬人，已連續5周成全球新增病例數最多的國家。而據日本媒體報道，當局正考慮放寬入境防疫措施，免除入境人士在搭機前72小時，需提供新冠病毒檢測陰性證明；並最快由下月起，放寬每日2萬人入境上限。疫情下遊日如何減低受感染機率？前台大感染科醫師林氏璧最近就在社交平台，表示自己留日40天，幾乎餐餐外食，檢測7次結果仍然呈陰性，並歸納出防疫5大方法。

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前台大感染科醫師林氏璧在03年SARS肆虐期間，是內科住院醫師，曾照顧過SARS病人，並在2016至2018年期間任台大醫院感染科主治醫師，目前不時分享會分享衛生教育資訊。

▲ 林氏璧進行了7次包括深喉唾液PCR及快速檢測，結果都呈陰性。（圖片獲授權使用）

林氏璧醫師最近在Facebook專頁「日本自助旅遊中毒者」發文《我如何在第七波疫情的日本40天全身而退》，分享5大防疫法。林氏璧表示，自己從日本返回台灣已經超過7天，共進行了7次包括深喉唾液PCR及快速檢測，結果都是呈陰性，相信「應該很大的機會是沒有染疫」，因此亦想分享防疫議題。

林氏璧直指，自己沒有做太多防護，例如不會一律戴著N95、戴護目鏡、到每個地方都狂噴酒精，而只是抱著平常心，把很基本的防護做到位。以下是林氏璧分享的5項重點：

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林氏璧又表示，自己幾乎天天在餐廳外食，也會不得已到擁擠的地方，不會特意去避，即使染疫也不奇怪：

不過還能全身而退，除了運氣之外，我想也值得和大家分享一下吧！

最後，他也補充，自己離打第三劑疫苗已超過半年，防感染方面幫助很有限，但如果染疫，他認為「防重症還是會有一定效果的」。而他表示，目前在等待次世代疫苗的資料，再決定是否要接種第四劑疫苗，並呼籲超過60歲的人士可以前往接種第四劑疫苗，又指自己的媽媽也已完成接種。

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責任編輯：羅嘉欣