【育兒心得】舊生回校探望講述難忘事 感謝老師當年功課寫「A++++++」鼓勵

▲ 想孩子愛上某件事，就要讓他們在過程中留下開心成功的感覺。

每天仍在經歷匆匆的半日課，同工們奮力維持教學成效，又要照顧學生的成長需要，總覺得時間在不知不覺間流走。轉眼就過了半天，香橙帶著學生到操場準備放學。部分學生下午的進修安排緊湊，香橙有時會在道別時補上一句：「記得要休息。」

送罷學生，心頭既輕鬆又無奈。轉身抬頭見到一名高我一個頭的年青人，是一位畢業了好幾年的舊生。事隔多年，香橙仍能即時想起他的名字，令他感到很驚訝。打招呼後，男生緊接問香橙：「你還有沒有在學生的功課上寫A+++++++？」

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為表達對學生付出的欣賞，香橙偶然會給學生驚喜，在功課評分處寫上不常見的評分。學生見到通常都會十分興奮，急著要跟同學分享，大家嘻嘻哈哈，然後就很期待下一份功課。

香橙只在該男生一年級時曾經教他英文科，回想已是超過10年前的事，該男生竟然把事情記得如此深刻，想必不是偶然。

由於大腦的杏仁核與海馬體的獨特聯繫，人類對引發情緒的事情會記憶特別深刻。經過10年，男生仍對六歲的英文課堂很有印象，相信香橙也曾多次引發他的情緒，至於情緒是好是壞，就不得而知。

在平日生活中，如果我們想孩子愛上某件事，就要讓他們在過程中留下開心成功的感覺，因而觸發正面情緒，為他們製造正面記憶。說個秘密，「多年來，香橙就是按這個原理鋪排英文課，希望學生都愛上學英文。」

事隔10年，香橙仍能瞬間道出男生的名字，一定是該生也曾多次引發過香橙的情緒，至於情緒是好是壞則賣個關子。無論如何，今天的他已是一位處事成熟的年青人。

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