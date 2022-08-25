【全球首宗】意男出國旅行5天　同時感染猴痘新冠愛滋

▲ 男子出國旅行5天，被驗出身染猴痘、新冠與愛滋。

新冠疫情未止，「猴痘」病毒卻有全球肆虐趨勢，日前意大利一名36歲男子，於西班牙外遊回國後，更被驗出身染猴痘、新冠病毒、愛滋病，為全球首宗3種病毒一起感染的患者。

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根據醫學期刊《感染雜誌》（Journal of Infection）的病例報告，這名男子1月曾確診新冠肺炎，康復後曾已完成新冠疫苗接種，之後在6月曾前往西班牙作為期5天的旅行，期間曾跟其他男子發生無套性行為，惟回到意大利後的第9天後，身體陸續出現不適，包括發燒、咳嗽、身體疲勞、頭痛及鼠蹊部等感染症狀，因此立即到當地醫院求診。

男子出現症狀後3天，身體亦檢測到新冠病毒呈陽性反應，數小時後，左手臂亦出現皮疹，隔了數天更趨嚴重，全身長滿水泡，不得不再到醫院接受進一步的檢查，最終發現身上還確診猴痘和愛滋病毒，且愛滋病毒含量很高。由於去年愛滋病病毒檢測為陰性，因此相信愛滋病是近期感染。

男子住院治療近一週後出院，據了解，身上的新冠病毒、猴痘已康復，但身上仍有小疤痕，愛滋病部分則使用多替拉韋（Dolutegravir）、阿巴卡維（Abacavir）、拉米夫定（Lamivudine）等抗愛滋藥物持續治療中。

意大利卡塔尼亞大學（University of Catania）的研究人員指出，這起案例最大的重點，是凸顯了猴痘、新冠病毒的症狀可能重疊，在證實合併感染的狀況下，回溯病史、性習慣對於診斷的正確性至關重要。研究人員補充說明，由於男子是唯一一起猴痘、新冠病毒與HIV合併感染的案例，但目前無證據證明這種病毒組合會加重患者的病情。

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責任編輯：羅嘉欣