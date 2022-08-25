  • 26°C
香港時間 : 2022825日 (週四) 12:59
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】若本港三分之一人口染疫與新加坡相若　議員指港府是否有理由調整防疫安排及限制

社會 12:26 2022/08/25

分享：

分享：

熱門 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩

（林宇翔攝）

田總昨天（24日）宣布取消原定本周日舉行十公里錦標賽及當局最多容許500人參與維港泳或只能接受300至400人報名。立法會議員江玉歡今日（25日）表示，眼見世界走向復常之路，本港卻寸步難行，連舉辦運動賽事也不能，在香港確診數字確實是有增加，但重症和死亡率並沒有大幅增加，兒童因染疫而患上嘶吼症亦非初見，港府理應做好準備及預早教育公眾，父母若早知風險，為子女接種疫苗。

江玉歡在社交平台指，新加坡和日本宣佈進一步放寛入境限制和載口罩的規定。早前有報導指新加坡正計劃改善其機場，進一步發展航空事業，增加旅客量，但有報導指香港機場載客量跌出十大。

她又指出，按政府公佈的數字，在港確診的人有140多萬，若根據早前香港大學估算的，應不只此數，若每天有10000萬人感染，30日已有30萬人。一年已有360萬人受感染，加上香港人口密集，家中一人受感染，多數全家也中。最近亦有不少個案沒有或祇有輕微病徵，完全不知道自己已經染疫，以上種種情況可以推論已感染人數佔人口比例最少有三分之一，與新加坡相若。若香港已是每三人有一個已受感染，究竟政府是否有理由調整防疫安排及限制？至少是否可以容許港人「免針要求回港」？

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼：https://topick.hket.com/article/3312966/

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【風暴消息】馬鞍外圍雨帶將帶來狂風驟雨　天文台視乎風力考慮改發一號風球
今日 10:59
【風暴消息】馬鞍外圍雨帶將帶來狂風驟雨　天文台視乎風力考慮改發一號風球
【兒童猝死】堅尼地城4歲女童疑寓所暈倒　送院後不治
今日 10:00
【兒童猝死】堅尼地城4歲女童疑寓所暈倒　送院後不治
【馬鞍襲港】當局收4宗塌樹及1宗水浸報告　1名市民風暴下受傷
今日 09:46
【馬鞍襲港】當局收4宗塌樹及1宗水浸報告　1名市民風暴下受傷
【刷單騙案】39歲女網上買生活用品谷銷量賺佣　失近10萬元
今日 10:17
【刷單騙案】39歲女網上買生活用品谷銷量賺佣　失近10萬元
【車Cam直擊】紅磡天降鋁窗險擊中過路男　網民：行慢一步就出事
今日 10:34
【車Cam直擊】紅磡天降鋁窗險擊中過路男　網民：行慢一步就出事
【新冠肺炎】院舍員工檢酸檢測加密至隔日一次　孫玉菡：可築起很強保護屏障
今日 10:57
【新冠肺炎】院舍員工檢酸檢測加密至隔日一次　孫玉菡：可築起很強保護屏障
【馬鞍襲港】多區交通樞紐現人龍　紅隧過海巴士站乘客逼滿巴士（多圖）
今日 11:25
【馬鞍襲港】多區交通樞紐現人龍　紅隧過海巴士站乘客逼滿巴士（多圖）

你可能感興趣

【風暴消息】馬鞍外圍雨帶將帶來狂風驟雨　天文台視乎風力考慮改發一號風球
今日 10:59
【風暴消息】馬鞍外圍雨帶將帶來狂風驟雨　天文台視乎風力考慮改發一號風球
【兒童猝死】堅尼地城4歲女童疑寓所暈倒　送院後不治
今日 10:00
【兒童猝死】堅尼地城4歲女童疑寓所暈倒　送院後不治
【馬鞍襲港】當局收4宗塌樹及1宗水浸報告　1名市民風暴下受傷
今日 09:46
【馬鞍襲港】當局收4宗塌樹及1宗水浸報告　1名市民風暴下受傷
航空 新加坡 肺炎 日本 香港 立法會 香港大學 人口

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【藝人豪宅】「億萬駙馬」伍富橋太太豪買玩具　三個工人幫手開箱豪宅曝光
19:39 2022/08/23
【藝人豪宅】「億萬駙馬」伍富橋太太豪買玩具　三個工人幫手開箱豪宅曝光
【網絡欺凌】天水圍18歲少女遭網暴直播輕生　家人冀中港兩地司法還公道
18:19 2022/08/24
【網絡欺凌】天水圍18歲少女遭網暴直播輕生　家人冀中港兩地司法還公道
【風暴消息】馬鞍外圍雨帶將帶來狂風驟雨　天文台視乎風力考慮改發一號風球
今日 10:59
【風暴消息】馬鞍外圍雨帶將帶來狂風驟雨　天文台視乎風力考慮改發一號風球