【新冠肺炎】若本港三分之一人口染疫與新加坡相若　議員指港府是否有理由調整防疫安排及限制

▲ （林宇翔攝）

田總昨天（24日）宣布取消原定本周日舉行十公里錦標賽及當局最多容許500人參與維港泳或只能接受300至400人報名。立法會議員江玉歡今日（25日）表示，眼見世界走向復常之路，本港卻寸步難行，連舉辦運動賽事也不能，在香港確診數字確實是有增加，但重症和死亡率並沒有大幅增加，兒童因染疫而患上嘶吼症亦非初見，港府理應做好準備及預早教育公眾，父母若早知風險，為子女接種疫苗。

江玉歡在社交平台指，新加坡和日本宣佈進一步放寛入境限制和載口罩的規定。早前有報導指新加坡正計劃改善其機場，進一步發展航空事業，增加旅客量，但有報導指香港機場載客量跌出十大。

她又指出，按政府公佈的數字，在港確診的人有140多萬，若根據早前香港大學估算的，應不只此數，若每天有10000萬人感染，30日已有30萬人。一年已有360萬人受感染，加上香港人口密集，家中一人受感染，多數全家也中。最近亦有不少個案沒有或祇有輕微病徵，完全不知道自己已經染疫，以上種種情況可以推論已感染人數佔人口比例最少有三分之一，與新加坡相若。若香港已是每三人有一個已受感染，究竟政府是否有理由調整防疫安排及限制？至少是否可以容許港人「免針要求回港」？

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責任編輯：余思嵐