【開心速遞】李泳豪未婚妻與鼎爺交流廚藝　孝順仔度蜜月帶李家鼎同行　

▲ 李泳豪透露未婚妻跟父親很投契。

李泳豪早前公佈將跟拍拖兩年多的台灣女友 Agnes Lin拉埋天窗，而日前李泳豪接受娛樂新聞台訪問，他透露未婚妻跟父親李家鼎很投契，只見 Agnes Lin同曷「煮得之人」，又不介意蜜月之旅老爺「隨團同行」，那麼細心體貼，難怪那麼快入門做李家新抱！

近日正拍攝處境劇《愛．回家》的李泳豪日前趁空檔接受TVB娛樂新聞台訪問，雖然戴住口罩，但依然感受到其幸福笑容，豪仔透露10月就會正式簽字，而婚宴於明年才舉行。

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豪仔說：「我跟太太也商量過，擺酒不想太倉促，想慢慢找一些靚的酒店，另外影婚紗都想靚一點。」

▲ 李泳豪接受娛樂新聞台訪問。

成功融入家中

問到未婚妻的理想婚禮，豪仔謂Agnes性格比較簡單，不喜歡太浮誇，他說：「最緊要雙方家長和大家的朋友都開心，整個氣氛好就可以了。」

豪仔又說同未婚妻已經定好造人大計，問到想生幾多個，他說：「我目標是一個，太太想兩個，最多兩個吧， （想仔女？） 沒所謂，（爸爸呢？），他都沒所謂，男或女都OK。」

二人計劃返台灣或者日本度蜜月，豪仔更說未婚妻Agnes跟爸爸李家鼎非常投契，二人同是「煮得之人」，「因為她煮餸好叻，她又知道台灣民間小吃，打算帶我跟爸爸去食下，（見下女方家人？），是呀，而且鼎爺又喜歡搵好野食，啱晒他。」

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問到爸爸可有試過Agnes廚藝？豪仔說：「有，爸爸好滿意，他們也有交流，雖然鼎爺煮餸好叻，但人家有自己的煮法。」

另外，《愛．回家之開心速遞》劇組同事也向豪仔送上祝福，他開心說：「全部人分批恭喜我，包括呂慧儀和湯盈盈，大家都好開心，跟我說『大個仔』啦。」

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走出失戀傷痛

現年41歲的李泳豪與楊思琦長達9年的一段情，二人於2011年分手，單身多年的李泳豪於2020年尾跟來自台灣的Agnes相戀。

李泳豪與Agnes同是愛犬之人，而Agnes亦十分貼心，每次拍拖都不介意跟施明、李泳豪4歲的姪仔Alfie四人行，故李家上下均對Agnes讚不絕口，而李家鼎曾在訪問中大讚對方是一個好女仔、為人細心又好尊重老人家。