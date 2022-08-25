  • 26°C
香港時間 : 2022825日 (週四) 13:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開心速遞】李泳豪未婚妻與鼎爺交流廚藝　孝順仔度蜜月帶李家鼎同行　

娛樂 12:37 2022/08/25

分享：

分享：

熱門 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩

李泳豪透露未婚妻跟父親很投契。

李泳豪早前公佈將跟拍拖兩年多的台灣女友 Agnes Lin拉埋天窗，而日前李泳豪接受娛樂新聞台訪問，他透露未婚妻跟父親李家鼎很投契，只見 Agnes Lin同曷「煮得之人」，又不介意蜜月之旅老爺「隨團同行」，那麼細心體貼，難怪那麼快入門做李家新抱！

近日正拍攝處境劇《愛．回家》的李泳豪日前趁空檔接受TVB娛樂新聞台訪問，雖然戴住口罩，但依然感受到其幸福笑容，豪仔透露10月就會正式簽字，而婚宴於明年才舉行。

【娛圈喜事】走出陰霾入紙娶拍拖2年女友　李泳豪開腔講楊思琦：已經放低咗

豪仔說：「我跟太太也商量過，擺酒不想太倉促，想慢慢找一些靚的酒店，另外影婚紗都想靚一點。」

李泳豪接受娛樂新聞台訪問。

成功融入家中

問到未婚妻的理想婚禮，豪仔謂Agnes性格比較簡單，不喜歡太浮誇，他說：「最緊要雙方家長和大家的朋友都開心，整個氣氛好就可以了。」

豪仔又說同未婚妻已經定好造人大計，問到想生幾多個，他說：「我目標是一個，太太想兩個，最多兩個吧， （想仔女？） 沒所謂，（爸爸呢？），他都沒所謂，男或女都OK。」

二人計劃返台灣或者日本度蜜月，豪仔更說未婚妻Agnes跟爸爸李家鼎非常投契，二人同是「煮得之人」，「因為她煮餸好叻，她又知道台灣民間小吃，打算帶我跟爸爸去食下，（見下女方家人？），是呀，而且鼎爺又喜歡搵好野食，啱晒他。」

    點擊圖片放大
    +9
    +8

問到爸爸可有試過Agnes廚藝？豪仔說：「有，爸爸好滿意，他們也有交流，雖然鼎爺煮餸好叻，但人家有自己的煮法。」

另外，《愛．回家之開心速遞》劇組同事也向豪仔送上祝福，他開心說：「全部人分批恭喜我，包括呂慧儀和湯盈盈，大家都好開心，跟我說『大個仔』啦。」

【女人當自強】楊思琦接受陳志雲訪問感觸落淚　自爆未婚誕女受盡指摘：都幾難捱【有片】

最新影片推介：洪嘉豪＋MC張天賦專訪

走出失戀傷痛

現年41歲的李泳豪與楊思琦長達9年的一段情，二人於2011年分手，單身多年的李泳豪於2020年尾跟來自台灣的Agnes相戀。

李泳豪與Agnes同是愛犬之人，而Agnes亦十分貼心，每次拍拖都不介意跟施明、李泳豪4歲的姪仔Alfie四人行，故李家上下均對Agnes讚不絕口，而李家鼎曾在訪問中大讚對方是一個好女仔、為人細心又好尊重老人家。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【疫境求存】擁兩食肆堅持不裁員不減薪　李泳豪死撐盼重開晚市生意有轉機
17:54 2022/04/04
【疫境求存】擁兩食肆堅持不裁員不減薪　李泳豪死撐盼重開晚市生意有轉機
【女人當自強】楊思琦接受陳志雲訪問感觸落淚　自爆未婚誕女受盡指摘：都幾難捱【有片】
12:03 2021/01/23
【女人當自強】楊思琦接受陳志雲訪問感觸落淚　自爆未婚誕女受盡指摘：都幾難捱【有片】
【代溝關注組】鼎爺私房菜喬遷李泳豪攜女友撐場　李家鼎與新一代沒代溝：不可守舊
15:19 2021/09/12
【代溝關注組】鼎爺私房菜喬遷李泳豪攜女友撐場　李家鼎與新一代沒代溝：不可守舊
【開心速遞】李泳豪豁達面對人生挫折　不怨天尤人：做人不應執著否則阻礙前進
15:48 2019/10/14
【開心速遞】李泳豪豁達面對人生挫折　不怨天尤人：做人不應執著否則阻礙前進

你可能感興趣

【疫境求存】擁兩食肆堅持不裁員不減薪　李泳豪死撐盼重開晚市生意有轉機
17:54 2022/04/04
【疫境求存】擁兩食肆堅持不裁員不減薪　李泳豪死撐盼重開晚市生意有轉機
【女人當自強】楊思琦接受陳志雲訪問感觸落淚　自爆未婚誕女受盡指摘：都幾難捱【有片】
12:03 2021/01/23
【女人當自強】楊思琦接受陳志雲訪問感觸落淚　自爆未婚誕女受盡指摘：都幾難捱【有片】
【代溝關注組】鼎爺私房菜喬遷李泳豪攜女友撐場　李家鼎與新一代沒代溝：不可守舊
15:19 2021/09/12
【代溝關注組】鼎爺私房菜喬遷李泳豪攜女友撐場　李家鼎與新一代沒代溝：不可守舊
李泳豪 鼎爺 楊思琦 娛樂人物職業 演員 綠葉 家庭關係 結婚 夫妻之道 娛樂行業

最高瀏覽

【藝人豪宅】「億萬駙馬」伍富橋太太豪買玩具　三個工人幫手開箱豪宅曝光
19:39 2022/08/23
【藝人豪宅】「億萬駙馬」伍富橋太太豪買玩具　三個工人幫手開箱豪宅曝光
【網絡欺凌】天水圍18歲少女遭網暴直播輕生　家人冀中港兩地司法還公道
18:19 2022/08/24
【網絡欺凌】天水圍18歲少女遭網暴直播輕生　家人冀中港兩地司法還公道
【風暴消息】馬鞍外圍雨帶將帶來狂風驟雨　天文台視乎風力考慮改發一號風球
今日 10:59
【風暴消息】馬鞍外圍雨帶將帶來狂風驟雨　天文台視乎風力考慮改發一號風球