【再為人母】可嵐走出離婚陰霾覓圈外金融男友　11年後再當媽︰我不做少奶奶

▲ 可嵐走出離婚陰霾與圈外男友拍拖，最近為對方誕下一子再為人母。

36歲歌手兼餐廳老闆可嵐（Colleen）自離婚後母兼父職，與患有自閉症譜系障礙的11歲兒子尤俊（Eugene）重過新生活。回復單身的可嵐一直身兼多職賺錢養家，未曾透露感情狀況，日前卻接連宣布懷孕兼產子。可嵐接受TOPick記者恭賀時表達興奮心情，並透露再為人母的心路歷程。

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備孕9個月每天量體溫測排卵期

可嵐近日在社交網站驚喜宣布再做媽媽，她介紹另一半是從事金融業的圈外人，為人低調。可嵐透露現時未有計劃結婚，「可能到七老八十先無啦啦簽紙，會更加浪漫喎！」不過兩人早已有生育計劃，準備了足足9個月，惟可嵐已屆高齡不易有孕，故心情一直似坐過山車。

備孕期間我每日量體溫同埋用試紙測排卵期，非常有恆心測足半年多。當經過2次check到驗孕棒有十字線好開心之際，過咗2星期後又Period到非常失望，之後就開始抱平常心啦，因為醫生話我年紀唔細，唔似得十年前咁容易有，當我準備放棄之際就Bingo喇！

▲ 可嵐相隔11年再為人母，心情相當興奮。（受訪者提供相片）

懷孕後她秉承中國傳統「唔好講，怕小氣」，加上不想影響之前的工作安排，又不想工作人員刻意改期或遷就，所以去年年尾至年頭的工作中，除了她的同事之外，沒有一個工作人員知道她懷孕，直到她腹大便便，不能再暪下去。

疫情下更唔想令餐廳同事要就住我呢個大肚婆，所以佢哋都係見我個肚大到就嚟生，先知道老闆原來有喜。而且唔知點解唔少人覺得，有咗就係準備做少奶奶嘅諗法，令我更加唔想公開自己懷孕，因為而家嘅我真心非常熱愛工作，更唔會因為自己懷孕而停下來！

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相隔11年再懷孕沒妊娠反應

兩次懷孕相距長達11年，可嵐稱今次懷孕不算辛苦，比起上一胎更全無妊娠反應，只是第2、3個月時多了一些胃脹感，自己也沒有特別顧忌。反而鑒於疫情下少運動，她於懷孕6個月時體重急增16公斤至71公斤，被醫生建議需見營養師，經調理後，她至臨盆前仍保持到71公斤左右。

可嵐最終於6月時順產誕下BB，她憶述當日入院產子是在黃色暴雨警告下，「最初見紅入院住咗一晚出院，過多幾日半夜3點半肚痛穿水，漏夜冒住黃色暴雨警告再入院，5點左右到醫院，用咗唔夠15分鐘，完全無麻醉全天然咁就生咗細B啦！」

▲ 可嵐相隔11年再懷孕，整個孕期沒有不適，惟要控制體重。（可嵐IG圖片）

陪月確診臨時改訂月子餐

媽媽在疫情下產子總遇上不少麻煩，可嵐也不例外，其原定僱用的陪月在她臨盆前確診新冠肺炎，要臨時甩底，可嵐一時之間未能請到陪月，加上考慮到陪月每天要穿梭人來人往的街市，回來湊B或有風險，最後她決定訂月子餐，更大讚方便。

其後她發現教會有姊妹原來一直有做陪月，又夾到時間可以幫手湊B半個月，讓相隔11年再為人母的可嵐安心不少。她笑言幸好自己都快上手，更成功餵到全母乳，「又要工作又要餵全母乳，係就係辛苦啲，但係夠貨餵得阿B肥肥白白倍添成功感！」

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11歲大仔終如願做哥哥

想不到也做了11年獨子的Eugene，在弟弟出世後已盡顯哥哥本色，非常主動幫忙學做家務，見到弟弟哭鬧時，他亦很有耐性幫忙氹弟弟。可嵐與Eugene溝通過，兩兄弟可能有年齡隔膜，不能一起玩耍，但Eugene向媽媽保證，自己必定會愛錫弟弟。

BB出世最開心就係大仔Eugene，因為佢真係由3歲開始哭訴想有弟妹禱告到11歲。我都問過佢，你哋可能唔啱玩㗎喎，佢話唔緊要，佢可以講故事同埋教細佬玩。

11歲的Eugene開始步入青春期，可嵐的教會主日學導師，以及學校老師、社工都找他溝通過，讓他深入理解成為哥哥後，或會面對媽媽忙湊BB及工作下，陪伴他的時間可能會減少。目前可嵐見到Eugene的態度非常正面，承諾會盡力安排有質素的親子時間給他。

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記者︰林綺玲