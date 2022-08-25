【鯁喉意外】誤吞黃皮果核10日後氣管內發芽　2歲童頻繁咳嗽氣喘致肺炎

▲ 內地一名2歲童誤吞黃皮果核，引致肺炎。

小朋友鯁喉意外可大可小，隨時因而送命，家長要提防！內地有一名2歲幼童，在吃黃皮果時大笑，誤吞了果核，怎料之後男孩頻繁咳嗽和氣喘，送院發現果核在氣管內發芽，更引致他患上肺炎，需進行手術。

2歲童大笑誤吞黃皮果核

綜合內地傳媒報道，在廣東省佛山市，近日有名2歲男童一邊看電視，一邊吃黃皮果，當時他看到有趣劇情大笑，不慎將黃皮核吞下，當時他及家人未有為意，之後男童開始出現頻繁咳嗽和氣喘，送往醫院檢查。

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從照X光等檢查發現男孩的氣管遠端、右主支氣管有柱狀異物陰影，合併左肺肺炎。醫生初步診斷分析是有異物落入氣管有10天，堵塞氣管，令男童出現咳嗽和氣喘等不適的情況，亦有機會造成窒息，甚至有呼吸衰竭等危險。

之後作進一步檢查，透過支氣管鏡，醫生發現果核已經發芽膨脹，估計是由於氣管內環境溫暖、潮濕，經過10天的培養，令果核發芽，由於果核脹大令取出的難度增加。醫生為男童做手術，成功將發芽的果核從支氣管取出。醫生藉此病患案例提醒家長，當幼童在吃果籽的水果時要多加留意，避免發生意外。

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6大易鯁喉高危食物

食物安全中心提醒家長，為子女選擇返學零食時要小心，因為小朋友的呼吸道及食道都比較幼細，若幼兒的咀嚼食物嘅能力未夠成熟時，吃到難咬及咀嚼的食物，若一不留神，邊玩邊吃，食物會有可能卡在咽喉，容易引致窒息。

食安中心列出6大容易鯁喉的高危食物類別，呼籲家長及照顧者要小心，避免年幼子女帶回去學校進食。包括難於溶化的果凍，例如小杯裝蒟蒻啫喱；細小嘅堅硬食物，例如果仁、硬糖、花生、角仔；細小的球形食物，例如提子、魚蛋、丸類食物；難於咀嚼的食物，例如麻糬、糯米糍、湯圓、年糕；可壓縮食物，例如棉花糖；厚稠糊狀嘅醬，例如花生醬。

食安中心提醒各位家長，小朋友進食時應該坐定定，慢慢食，小朋友在學校小息時也不應該一路行，一路食，更加不要在與同學互相追逐時進食。

切細食物予幼童

此外，兒科專科醫生劉成志曾接受TOPick訪問時表示，年紀愈小的孩子，氣道愈小，食物跌入氣道後更易阻塞，故建議要切細食物予幼童進食。6個月以上大的嬰兒，可以開始吃固體食物，2歲前也應剪碎食物，2歲後也可以切碎點讓小孩慢慢適應。

另外想知急救方法，可按此【紅十字會嬰幼兒急救課︰哽塞4分鐘可能導致昏迷 學識3招急救法】查看。

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責任編輯︰王明芳