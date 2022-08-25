【明星育兒】5歲BBQ首次參加鋼琴賽緊張失準識自我勉勵　車婉婉：希望經驗令他更認真

▲ 5歲人仔，已經好叻！

很多家長都會給小朋友學興趣班，希望小朋友都有一技之長，而星媽車婉婉自從生下兒子BBQ後，分享兒子的成長日記，記錄他生活中的一點一滴。

車婉婉在社交網分享5歲BBQ經歷了人生第一次正式的鋼琴比賽，見BBQ坐在三角鋼琴前認真的彈琴，作為媽媽的車婉婉笑言感覺刺激。她說：「參加比賽，Q MaMa係真心想俾佢開吓眼界，同埋，自己响屋企練習，出到去咁多人嘅境界佢又能唔能夠handle呢？」

▲ BBQ第一次參加鋼琴比賽。

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車婉婉指其實自己都眼界大開，當中有32位小朋友參加，車婉婉不但注意自己兒子，也留意到其他小朋友彈得好好。而BBQ則是第27位出場的小朋友，車婉婉見到自己兒子出場時，坦言心中相當滾動：

佢好認真，但係都真係緊張，好多嘢都似乎忘記了⋯

BBQ最後因為緊張失準而落敗，未有得到任何獎項，同場的兩位同學仔就分別獲得季軍及冠軍，兒子都替他們高興，大力鼓掌，不過BBQ知道自己表現失準，都有點失落。

▲ 經常帶仔仔周圍去。

直到走出會場一刻，BBQ見到有位小朋友哭得好厲害，車婉婉都怕兒子受不了喊埋一份，但BBQ竟然說出這句說話，令到車婉婉相當錯愕：

我哋唔洗喊㗎！下次努力啲就可以啦！

車婉婉大讚兒子的「自我修復」能力也很是不錯，更勉勵他說：

希望佢呢次嘅經驗會令佢對自己更加認真，而且明白到成功路上係包括好多心血同努力，而MaMa係會一直陪伴同支持佢嘅。加油呀仔！MaMa都加油！

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責任編輯︰王明芳