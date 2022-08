【毛記電視】譚淇淇轉全職KOL智將情侶當YouTuber　黃慘盈赴美發展利君牙當人妻

大玩抽水和二次創作的「毛記電視」,由黑紙有限公司及旗下雜誌《100毛》於2015年成立的,創辦人林日曦、陳強和阿Bu率領一眾藝員,製作多個諷刺時弊的節目。

幽默無厘頭的風格吸引了大批網民的喜愛,亦捧紅了旗下的藝人。隨著林日曦退下火線,前後亦有不少元祖成員決定離開挑戰自我,或者繼續堅守崗位,TOPick為大家盤點部份成員的去向。

最新影片推介:洪嘉豪+MC張天賦專訪

𡁻海珠(譚淇淇Kiki)IG:kikitamkiki

譚淇淇(Kiki)是惡搞前TVB新聞主播趙海珠的「𡁻海珠」,現年31歲的她瓣數極多。在加入100毛之前她已經參演過電影《迷離夜‧奇幻夜》更擔任女主角。

早於2010年憑著自創歌曲《Facebook Lover》曾紅極一時,後來她離開100毛後再以「香港女Rapper」之名正式出道,正參加過內地節目《中國有嘻哈》獲歐陽靖(MC Jin)賞識,邀請她擔任其個唱嘉賓。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

近年她則主力做KOL工作,音樂、時裝、吃喝玩樂都有涉獵到,她曾透露自己每個帖文可賺取五至六位數收入。Kiki除了曾在ViuTV節目《啪啪聲,太好聽》中大爆初夜經過,早前更在《戀講嘢》中自認是「變態佬磁石」,經曾收過許多變態的要求的邀請。

黃慘盈(李嘉文Jessica)IG:jessess

參考前TVB新聞主播黃紫盈的「黃慘盈」,原名為李嘉文(Jessica)的演員,她在加入100毛前曾任職空姐,後來參加了香港電視網絡(HKTV)的招募活動,但因公司不獲發牌,輾轉下加入了100毛。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

李嘉文於2017年退出毛記後飛到美國修讀戲劇相關的課程,現居美國紐約發展。她曾在美劇《Modern Love》、《A Life Plan for Two, Followed by One》等中有出鏡機會。最近曾與岑樂怡一同主持ViuTV的旅遊節目《終於飛到LA》,早前則被發現姜濤飛到美國拍攝的電影《My Heavenly City》,李嘉文亦有份參演。

盤菜瑩子(柯驛誼)IG:myth.keiko

100毛的元祖成員之一「盤菜瑩子」惡搞前TVB新聞主播盤翠瑩,原名為柯翠婷的她已改名為柯驛誼,曾修讀日文、喜歡日本文化的她形象鮮明,其梨窩是她的獨特標誌,人稱盤菜的她曾被爆出整容傳聞,當時她大方承認曾接受雙眼皮吊線手術。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

在毛記電視的初期,盤菜曾獻唱多首改編歌曲,例如《越癌越愛》(改編自吳若希的《越難越愛》)、《我聲帶真的受傷了》(改編自王菀之的《我真的受傷了》)等,其歌喉獲網民大讚。近年她積極參與多個ViuTV的節目,例如《人住公屋 我住公屋》、《玩埋我嗰份》等。

利君牙(陳柏寧)IG:teeth.mavis

搞惡前港台新聞主播利君雅的「利君牙」,真名為陳柏寧,擁有四份之一的印度血統,被指與薛凱琪及朱千雪「撞樣」。

據知當年她在大學時期為100毛的年宵攤位幫忙時被老闆林日曦相中邀請她到幕前演出,及後再被另一位老闆阿Bu(姚家豪)「相中」,成為戀人。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

利君牙同是毛記電視的「開國功臣」之一,參與過當中多個節目,近年亦有參加ViuTV的主持節目包括《點相》及《點擺》,去年亦有參加《分民造星IV》的海選,可惜未能成功打入96強。

去年底利君牙宣布與阿Bu修成正果,被「私有化」正式成為人妻。

唐詩勁、崔建芒(李星熲Cherry、王啟豪Kyle)IG:cherryluii、kylewkh

本為100毛美術部員工的李星熲(Cherry),當時因為幕前成員不足而被邀請客串出鏡,擔演惡搞唐詩詠的「唐詩勁」,在公司認識到同被邀請客串幕前的同事王啟豪(Kyle)並發展成情侶,Kyle則是惡搞崔建邦的「崔建芒」,二人同在去年五月離開毛記電視,成為自由身藝人。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

Cherry與Kyle經營YouTube頻道《智將情侶》分享日常,擁有超過6萬名觀眾訂閱,二人又經常以情侶檔接廣告,於2020年更一同參加ViuTV綜藝節目《調教你男友》。

龍志權(王雍泰Nicky)IG:nickykywong

原名為王雍泰的「龍志權」是惡搞BIGBANG成員權志龍,龍志權於毛記的節目中經常模仿韓國人講廣東話,搞笑表現獲觀眾大讚。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

於2018年龍志權曾參加《全民造星》,更成功打入最後十強,於去年4月龍志權宣佈正式離開毛記電視,但最後未如傳聞般加入ViuTV,直至今年6月,他於YouTube頻道「香城映画」中出演多部作品,繼續他的演員路。

緊貼MIRROR演唱會舞台事故發展:https://www.hket.com/page/408