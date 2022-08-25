【胃酸倒流】食無節制胃酸倒流患者激增　醫生點名5種食物要避免

現代人生活繁忙，又食無節制，令胃酸倒流患者日漸增加。據2017年的研究推算，香港有約42.8萬名患者，即每17人便有1人受胃酸倒流困擾。有醫生則指患者激增，與民眾平日的飲食習慣有很大關係。

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台大醫院胃腸肝膽科主治醫師、台大醫學院內科臨床教授曾屏輝在《健康2.0》頻道中指出，現代人因生活壓力、飲食習慣關係，令胃酸倒流患者近年激增。根據台大醫院健康管理中心統計，2003至2020年，有關患者已由15%，上升至近44%。事實上，他又指飲食是影響胃食道逆流最直接原因，除了喝咖啡吃甜食外，建議最好避免食用以下「5大類食物」：

1.影響食道括約肌張力食物：高油高糖，如油炸物、肥肉、火鍋高湯、蛋糕、巧克力、甜點。其他像是茶、薄荷也屬這類食物。

2.高酸度飲料或水果：如檸檬汁、柳橙汁、番茄汁、蘋果汁、水果醋；水果則有鳳梨、烏梅、李子、柑橘等具有較高酸度。

3.酒精/碳酸飲料：汽水、可樂、啤酒都盡量少喝。

4.辛辣刺激性食物：辣椒、胡椒、咖哩，都容易刺激胃酸分泌。

5.容易脹氣或產氣食物：澱粉類如地瓜、芋頭、馬鈴薯、豆類；蔬菜類則有高麗菜、青花菜、洋蔥、青椒。

另一方面，台灣營養師張宜婷亦曾於Facebook專頁指出相關病徵，指當胃酸或食物逆行而上至食道、咽喉、口腔或呼吸道等位置，造成不適感受，便稱為「胃食道逆流（又稱胃酸倒流）」，常見徵狀為出現火燒心、喉嚨異物感等。

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她指，胃酸溢出造成咳嗽、胸悶、火燒心等，但胃酸倒流並非因為胃酸過多，而是與「賁門鬆弛」、「腹壓過高」、「食道敏感」三大主因有關。

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責任編輯：羅嘉欣