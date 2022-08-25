【法國研究】精神疲勞並非大腦幻覺　用腦過度或令有毒物質累積

▲ 法國有研究指出，用腦過度或令有毒物質累積。

不少打工仔工時長，又要經常加班，除了體力勞動，長期用腦過度都會令人感到疲倦不堪。法國有研究指出，長時間使用腦袋進行認知工作時，潛在的有毒物質會在大腦累積，令人感到疲勞，促使人暫停工作和休息。

有關研究發布在《Current Biology》期刊，法國的研究人員指出，人類的大腦在持續高速運轉後，會導致神經傳導物質「麩胺酸」（Glutamate）在大腦的「前額葉皮質」（Prefrontal Cortex）積聚，從而影響判斷決策的能力。

研究人員使用「磁共振頻譜」（MRS）技術，監測40名參加者的大腦，他們會獲分派不同難度的測驗任務。結果發現，進行艱難任務的參加者更容易出現疲勞跡象，大腦前額葉皮質亦含有較高水平的麩胺酸。

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研究人員指，人們很容易忽略身體的警號，沒有意識到自己的疲勞程度，以致工作時容易出錯。而以往的理論認為，疲勞是一種由大腦製造的幻覺，但這次研究結果表明，認知工作會導致真正的大腦改變，潛在有毒物質的積累，所以疲勞是一個讓人們停止工作的警號。

至於如何舒緩用腦造成的疲勞感？專家指出，休息和睡覺是最好的方法。

打工仔留意12大過勞症狀

根據美國針對2022年工作生活平衡調查，按照「工作強度」、「社會基建」及「城市宜居度」三方面，比較全球100個城市，香港於「工作過勞」一項排名高居全球第2名。

香港心臟專科學院院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時表示，根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。腦中風、心律不正、甚至突發血栓情況，更有機會引發猝死。

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責任編輯：羅嘉欣