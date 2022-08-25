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【親子好去處】太空館變「恐龍蛋」　目前上映《極地尋龍3D》立體球幕電影

社會 13:07 2022/08/25

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（太空館提供）

香港太空館周二（23日）在社交平台表示，館方一夜之間變成一隻恐龍蛋，絕對是個打卡的好地點，目前有立體球幕電影《極地尋龍 3D》供小朋友觀看，而且隔離科學館有「香港賽馬會呈獻系列：八大．尋龍記」展覽，可以順便上網買票入場看恐龍電影，並到科學館參觀恐龍展覽，認識多些關於恐龍和其他史前動物的知識。

立體球幕電影《極地尋龍 3D》運用頂尖的電腦圖像，重塑史前的南極洲，還原侏羅紀早期已知最大型的肉食動物「冰冠龍」捕獵的場景。有興趣的家長可按此瀏覽立體球幕電影《極地尋龍 3D》資訊及購票方法。

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責任編輯：余思嵐

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