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【潮物速報】SWATCH聯乘DRAGON BALL Z手錶 大玩集齊七龍珠加神龍化概念

休閒消費 13:24 2022/08/25

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今次SWATCH大玩「集齊七龍珠」加神龍特別版BOX SET，挑戰骨灰級粉絲忠誠度！（圖片品牌提供）

相信，講到最厲害由漫畫聯乘的周邊產品，非由鳥山明創作的《龍珠》（DRAGON BALL）莫屬。橫跨好幾代Generation，到今日最新鮮熱辣有SWATCH X DRAGON BALL Z 系列手錶，今次推出 7 款 Swatch 手錶和1 款特別版套裝，系列重新構想了 Dragon Ball Z中的標誌性角色。

Swatch 將手錶視作記憶的守護者，並將其色彩繽紛、俏皮和創新的風格與 Dragon Ball Z 結合。每款手錶的正面和背面均有同一角色的兩個版本元素。手錶正面錶圈為英文角色名，反面則為日文，下方錶圈為 Dragon Ball Z 標誌，彰顯今次聯乘的細緻程度和熱情。

    點擊圖片放大
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錶徑47毫米的有孫悟空和斯路、菲利同魔人布歐屬於錶徑 34毫米組別，至於孫悟飯、比達、龜仙人就被編排到41毫米錶徑組，所以價錢都唔同架。今次特別好玩在7隻手錶用龍珠盒入住，而中間否放上神龍手錶，此舉完全切合動漫版集齊七龍珠召喚神龍玩法一樣，都算係今次富玩味性，同埋挑戰骨灰級粉絲的能耐（不過要係特別SET先有龍珠盒，普通版就無龍珠盒！）。

Swatch X Dragon Ball Z 系列於今日正式發售，至於神龍版手錶 「SHENRON X SWATCH NUMBERED EDITION」 及「 SHENRON X SWATCH」將於 2022 年 10 月 1 日發佈，俾大家時間集齊７隻Swatch時間，大會都算好體貼了！

記者：黃鑑江

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