【獎門人中招】曾志偉確診新冠肺炎留家休養　女兒曾寶儀透露父親病況

▲ 曾寶儀透露爸爸曾志偉確診新冠肺炎病況有好轉。

TVB總經理曾志偉早期確診新冠肺炎，有指他病情頗嚴重，接受媒體查詢病況時聲音沙啞，並表示現時要留家休息。

其出山主持的皇牌遊戲節目《開心無敵獎門人》，前日（8月23日）的錄影，「獎門人」曾志偉因病無奈缺席，只好暫時由「獎老」錢嘉樂、阮兆祥任主持，暫代「獎門人」一職。

【曾志偉中招】「獎門人」曾志偉親證確診新冠肺炎 交代現時病況：感謝大家的關心

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曾志偉與前妻王美華所生的女兒曾寶儀，昨日（8月24日）在社交平台分享爸爸傳給她的一張相片，透露了對方確診新冠肺炎的病況。

原來曾志偉在患病期間依然力捧女兒場，收看其主持一連十集的J2節目《香港人的台式生活》。曾寶儀以幽默方式透露爸爸病情逐漸好轉，正在康復當中：

昨晚我爸發來這張照片

很明顯他的covid症狀慢慢減緩恢復

已經可以聊天看電視了

但我忍不住跟他說

很謝謝你關心我的節目

但可以拍一張好看一點的照片

眼睛不要是閉著的嗎？

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曾確診新冠肺炎的曾寶儀，以「過來人」身份與爸爸分享經驗：「染疫就平常心面對，好好躺平休息，也祝福大家都平安健康啦！」她還加上「但想到爸爸即使生病也在關心我」、「一切也都雲淡風輕了」的hashtag，字裡行間感受到一份溫暖。

前日，曾志偉透過TVB發聲明，指「身體抱恙，出現小毛病」，澄清沒有傳聞中那麼嚴重，主要症狀為輕微發燒及喉嚨痛。正逐漸康復中的他，現時已正在處理公司事務。