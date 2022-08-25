【有個閨密叫祖藍】楊千嬅解釋移居上海真正原因　強調與丈夫並非一見鍾情

本星期日播出的第5集《有個閨密叫祖藍》由楊千嬅任嘉賓！在節目中，當千嬅抽出首項任務後，即「反客為主」拋製作組謂：「開多條！唔好畀我發現你張張紙一樣！」結果千嬅果然料事如神，先贏頭威。

之後二人獲安排打羽毛球，為了增加趣味性，球賽分為「獎門人版」及「教練教路變放水版」；由於祖藍自稱「零運動」，千嬅原本志在必勝，可惜最終多番被技術式擊倒，氣得她出動「聲殺」擾亂祖藍：「等我Give you colour see」、「我未warm up啫」、「你呢啲波咪害人害己咯」。

玩《超級無敵羽毛球》時，千嬅又女教官上身狙擊祖藍：「你講嘅係你冧個女，題目應該係個女冧你喎，你呢度亂咗！」

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千嬅指老公「遮得好」

千嬅大爆老公是「運動魔人」，即使只是上綜藝節目也當正「真‧比賽」：「有次佢特登train咗三個月先去拍，我提咗佢十次呢個係節目、你只係演員，佢就話自己係運動員。」千嬅說到此處即笑指自己冇嫁錯人：「整整吓佢搞到我都覺得自己係運動員，跟住就唔肯認輸喇，但有次我出咗意外，鬥牛成個飛起咗，就輪到丁生話番我只係演員。」

談到祖藍讚丁子高身型弗，千嬅又指老公身形冇祖藍想像咁弗：「佢遮得好咋，話佢Perfect figure又唔係。（你都冇咁嘅需要啦）我又冇要求佢，但最好唔好咁走樣啦。」

愈講愈興奮的千嬅，笑指丁子高經常唔「識撈」，令她哭笑不得：「好似一齊做音樂節目，佢會走嚟話你個音要拉番長少少，跟住我就feel到自己個丹田有火」、「第一日約人飲嘢，通常唔會將人哋所有缺點講晒出嚟呀嘛，但佢就話：『你啲衣著配搭有少少問題，如果我喺客嘅角度會有啲考慮。』」

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公開移居上海原因

千嬅強調與老公並非一見鍾情，只是愈相處愈發覺自己深受對方影響，並謂現時在上海居住也是因為老公的上海人身份：「當初嚟係因為佢好耐冇見屋企人，佢屋企大家族嚟，每次食飯都成三圍枱。但我爸爸媽媽喺香港，所以都會掛住香港。」

祖藍追問千嬅曾否行奶奶政策，千嬅分享與奶奶打牌趣事：「打牌我識識地，但又唔係好識，因為數學真係相當差。初初打我好驚架，奶奶好認真，唔可以亂打。譬如人哋做大牌，但我又唔知亂咁打，結果打出去畀個雞糊截咗人哋一舖150幾番，真係驚過輸架。」

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