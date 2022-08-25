【破解讀心理】測心理變態傾向　何廣沛最兇殘馮盈盈當場爆喊

▲ （左起）陳聖瑜、吳沚默、何廣沛、松明、馮盈盈、郭子豪及黃庭鋒。

由心理治療師松明、黃庭鋒、陳聖瑜主持的J2節目《破解讀心理》，頭兩集請來何廣沛、馮盈盈、方紹聰（奶仔）、郭子豪同吳沚默做嘉賓。

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在周一（8月22日）播出的首集，松明已技驚四座，一出場就在三選一揀朋友的環節入面，秒殺估中盈盈同廣沛的心水。最犀利的是打後，松明在差不多同步情況下，同樣做出廣沛的伸脷動作，令在場各人狂呼。

網民看完第一集的反應普遍都覺得有點不可思議，前晚（8月23日）一集的嘉賓繼續由廣沛、盈盈等人擔任。

今集主題是找出各人的陰暗面，那一位最有機會psychopath（心理變態）傾向。

▲ 何廣沛自言想像力豐富，所以心理測驗成績突出。

找出誰心理變態

松明透過5條心理問題，從答案中找出最有「心理變態潛質」的藝人，得分越高，潛質越大。

何廣沛在「買刀殺人」的解釋為「3,000蚊可以買100把30蚊嘅刀，插對方100次」而得分，總分3分最高。

盈盈在「幫貓影相」一項，她話會影貓屍相，希望激起愛貓人仕的愛心來推廣，總得分2分，奶仔最後亦有1分。松明補充話得分高並不代表真是心理變態，同時可表示他們只是同普通人，有不同思考方法，不少天才及成功人仕都一樣。

▲ 馮盈盈驚嘆松明的讀心能力。

最後一部份，松明要求5位藝人畫一幅畫，在不知情下松明會配對圖畫出自何人手筆。

頭4位都輕鬆過關，他又透過圖畫分析廣沛的個性，是「喜歡在生活當中，同周圍嘅人保持平衡，把握如何同身邊人進一步或退一步，感情好細膩嘅人。」

到剩下盈盈的畫時，震驚一幕發生，松明進一步想估盈盈到底畫甚麼，引起全場哄動。

在他問完一連串問題後，迅即畫出一幅聖誕樹，謎底揭盅竟然跟盈盈的圖，有9成9相似。

盈盈事後估計，打從拍攝開始前，松明老師透過對話為自己讀心，她笑言想起都有點恐怖。

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何廣沛接受訪問時解釋得分最高，只是自己想像力較豐富。

他解釋說︰「話晒都係一名演員，不過如果有機會做變態嘅角色，我都好希望嘗試吓。其實喺松明老師面前，咩都無得收埋、隱瞞，我估松明老師都有閒談之間不經意植入一啲佢想我做嘅意識入我個腦度，但我又無辦法作出反擊。」

他強調所有都是真實反應，絕無演戲或串通成份，要親身體驗過，就會對松明老師不得不寫個「服」字。

得分第二高的盈盈受訪時話︰「唔擔心（心理變態），因為有人比我更變態，佢就係何廣沛。老師太神乎奇技 以為佢有超能力，我而家都未參透到點解。我提議開拍新一季，邀請素人觀眾上來接受挑戰，觀眾親身試過就知唔係造假。」

