【祖孫情】4歲孫仔患過度活躍症四圍去　巧手嫲嫲縫製螢光套裝防走失

▲ 日本一名4歲過度活躍男童獲嫲嫲縫製螢光套裝，以防他走失。

患有過度活躍症（ADHD）的小朋友坐不定，家長的管教方法要因應孩子情況而改變。日本一名4歲過度活躍男童外出總是四圍去，不時像忍者般消失，令父母好頭痕。愛孫心切的嫲嫲特別為孫仔縫製螢光套裝，從此他出街不怕走失了。

該名男童的父母在Twitter分享4歲兒子的生活日常，他們指兒子患有過度活躍症，也有視覺傾向特徵，喜歡足球、體操等運動，也愛魚類、昆蟲等。父母在帖文中講述，去年夏天，擅長縫紉的嫲嫲為孫仔親手製作螢光套裝，以防孩子外出亂跑遇上交通事故，又或迷路了。

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父母不放棄找出育兒法

從照片可見，這位小朋友有多套螢光衫褲，包括螢光黃、綠、橙、藍，連帽子和布口罩都襯好顏色，盡見嫲嫲的細心。他走在街上非常鮮艷搶眼，父母坦言「他常像忍者一樣消失，現在就變得很突出」，不用再擔心他走失。孫仔的螢光裝獲傳媒報道，嫲嫲知道登上新聞後也很開心。

▲ 螢光衫褲連帽子和布口罩好襯色。（Twitter圖片）

男童穿起螢光衣確實如忍者般，身手敏捷，又跑又跳，只是現在變成了一位突出的忍者。他精力無限，每日清晨5時都要去魚市場看魚。照顧過度活躍兒不容易，父母經常彼此鼓勵「不放棄，一定有機會」，慢慢找出教養孩子的方法。

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過度活躍兒行為較衝動

據衞生署資料顯示，專注力不足/過度活躍症（ADHD）的主要徵狀包括專注力弱、過度活躍和行為較衝動，造成學習或社交上的困難。過度活躍症的兒童活動量較高，經常離開座位、四處走動，或在座位內扭動身體，難以保持安坐，而且說話較多及欠耐性。

治療方面因兒童的年齡而異，對於6歲以下兒童，行為治療是首選的治療方案。如行為治療未能有效改善兒童的徵狀，便需考慮藥物治療。至於6歲或以上兒童及青少年，如患者的徵狀較嚴重，藥物是較有效的治療方法。

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責任編輯︰王明芳