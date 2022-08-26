【創業追夢】4個健身教練創業開高檔輕gym場　疫下警醒不甘心浪費人生

▲ 由左至右：Dennis、Jane、Eunice和Brian 四人於今年疫情高峰期間開始籌備開設私人健身中心，問到4人如何分工？Eunice笑說購買東西當然是女士們的責任，但背後其實各司其職，Dennis有marketing智識、Eunice做admin工作、Brian是計數和copy writing能手，至於Jane則可說是主腦和負責平面設計。（攝影：湯致遠）

城市人對健康愈見著緊，去健身室做運動已成了擁有強健體魄的不二法門，造就了近年本地小型健身中心如雨後春筍般出現，其中4位資深教練今年亦加入這陣營，但有所不同是籌備時正值疫情橫行全民lockdown的日子，正所謂有危就有機，危機盡處正是機會的來臨，他們正好是抓緊機會創業的表表者。

4位資深教練，身材體格好得無可挑剔，雖說是資深，但兩男兩女組合分別只是80後和90後各佔一半，大家相識5年，有夫妻檔、亦有是公司的舊同事，志同道合，今天一起向著開設屬於自己的健身室而努力，但大家入行各有不同原因。

先說90後Eunice和Brian，高挑的Eunice和少說話的Brian是夫妻，一早已與運動結緣，前者大學畢業後當上職業欖球員，後者更是天生運動材料，讀書時已經教導不少小朋友游泳和欖球。Eunice說，做了一整年職業欖球員，發覺職業球員生涯有限，既然本身熱愛運動，何不當教練。

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至於Brian當教練就來得更順理成章，大學畢業後首份全職工作就是教練。而兩位熱愛時裝的80後Jane和Dennis，曾經是同事，及後轉戰健身教練行列源出於直覺驅使。

Jane笑著說：「我做人的宗旨是follow passion，自己在Max Mara當過5年的Visual Merchandising，身處花花世界，曾經為著穿靚衫放工回家後偷偷減肥，在無盡的減肥過程中，覺得如果不投資於自己身體和健康上，就算擁有的衫有多漂亮，自己亦沒法穿得好看，加上我深信人不會只有單一專長，於是扚起心肝向教練目標進發。而Dennis是我舊公司的同事，大家可知道時裝公司裏怎會出現一位有胸肌的猛男，還記得當時問他工作背後是否一位健身教練呢﹗」

Dennis笑著補充：「Jane是一位影響著我的朋友，我曾經做過I.T和Lane Crawford，但做久了覺得工作上好像幫不到人似的，而Jane又提議我何不當一位全職教練，加上我自己很喜歡時裝，市場上愛打扮的教練不多，應該有得做，哈......」

疫情的覺醒

由開始到現在還沒完沒了的疫情，已經過了3年時間，世界的巨變大家有眼得見，4位好朋友的工作在疫情中亦起了了變化，他們從前身處於大型健身會所中被視由朝做到晚最努力的份子，但兩次的lock down令全港的健身室停頓，令他們有所覺悟。

Jane說：「香港lockdown的時間好像給了我們一個wake up call﹗首次lockdown工作停了個半月，當時大家各做著自己的事，及後第二次lockdown又來，有一次4人聚首談天說地間說到有點不甘心，既然大家都了解各人性格和多年來本著清晰目標教學，何不在這時候一起攜手創造自己的夢想？」

二話不說，4人就在今年年頭由睇舖到訂購器材、甚至籌備品牌的服裝系列而四出奔走。單是睇舖已經叫他們頭大如斗﹗Dennis說：「不要說因為疫情令租盤大幅減租，因為我們將地點鎖定於中環區，反而選擇有限，加上部分租盤對開設健身室有所顧忌（啞鈴放在地上發出巨響），而且行家找盤的也不少，所以看中了就要立即租下。」

Eunice說：「另一令人叫苦連天的地方是疫情令器材由美國等地運來香港的時間一拖再拖，很擔心開幕的日子還未來到，當時有顧客見到我們只得數部器材，再加兩三個啞鈴都照樣玩得起勁，這是我感到非常欣惠和開心的事，我們已經超越了顧客的關係。」

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健身行業的改變

今天小型健身中心在香港愈見普及，有些甚至巧立名目以不同主題以作招徠，Lift Performance這4人組異口同聲地說是一件好事，認為本地健身業亦開始改變過來，不會再像以前是大型健身會所壟斷市場的日子了。

Brian說：「現在時勢不同了，顧客不再需要受會籍所限來做運動，每間小型健身中心各有特色，亦造就了不同社群，來自各方的顧客見面都會打招呼，一起互動、一起努力，教練亦可以來個small group training變得更有靈活性。」

當然市面上有著不同主題的健身中心，但我想花巧背後，最重要的還是一些基本weight training或pilates的訓練，打好和強化了底子就做甚麼運動都可以，而這亦是我們4個人開設健身中心的共同目標，就是做專業的教練服務，而不是坊間所謂給你8個星期讓你擁有腹肌的gimmick，做運動要long term才有成效。

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80 與 90

4位年青人懷著戰戰兢兢的心情首次創業，壓力真的不少。健談的Jane笑言每晚失眠，以前工作完就回家休息，現在無時無刻都想著公司。Eunice認為最好減壓的方法就是睡覺，至於Dennis就以親子時間和偶爾添置他最愛的時裝來平衡工作上的忙碌。大家互補長短，本著共同信念，不須太多磨合，大家各就各位做好份內事就已經事半功倍。

Jane說：「創業肯定是困難的，但想做就應該去做，不要令到自己工作上出現『滑瓦』情況，當所有東西lockdown的時間，機會亦隨之而來。」

外間給與80後和90後的人太多誤解，90後的他倆（Brian和Eunice）有很多大膽的想法和建議，我們兩位80後（Dennis和我）經過辦公室工作整整10年洗禮，當開始很懷疑自己的時候，聽到這些建議就很值得我們學習，而這一種勇於嘗試的精神，就正好呈現於我們的這一間健身中心。

查詢：Lift Performance（6772 8838 / WhatsApp）

記者：何偉雄

