【加料母乳】怨恨奶奶偏心外孫女　新抱在母乳摻糖加鹽報復致肝功能受損

▲ 台灣一名新抱因怨恨奶奶偏心外孫B女，竟在母乳中加料，令B女肝功能受損。(示意圖)

台灣一名新抱因不滿奶奶偏心外孫B女，不疼愛她的小孩，於是心生報復，2個月內多次在B女飲用的母乳中加入食用鹽、糖，讓不知情的奶奶餵食外孫女喝下加料「母乳」，結果導致B女肝功能受損。

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綜合台灣媒體報導，新竹一名黃姓新抱，因不滿長期在夫家遭受到不公平對待，認為奶奶偏心大姑奶的B女，不疼愛她的小孩，於是心生報復，竟多次在廚房趁無人之際，將放在冰箱的女嬰飲用的母乳取出，在大姑奶的母乳內加料，加入食用糖或鹽等添加物，讓不知情的奶奶餵食外孫女喝下去，結果女嬰喝到肝功能異常，最後因奶奶同大姑奶聯手在廚房裝閉路電視，而揭發惡毒新抱惡行。新竹地院審理後，依法將她判刑6個月。

B女喝2個月加料「母乳」

黃姓新抱與丈夫及老爺奶奶同住在新竹，而丈夫的家姐陳女去年生B後，每星期會帶B女來2、3天，並由奶奶照顧。新抱因長期認為在夫家受到其家人的歧視及不公平對待，又認為奶奶較偏心外孫女，所以埋下報復伏線，更罔顧身為人母及女嬰的舅母而對B女下毒手，在2021年8月底到10月中旬止，在母乳中加料，B女喝下加料「母乳」長達2個月。

B女因母乳有異味而抗拒飲用，屢屢出現拒喝或喝奶量減少的情況，於是大姑奶在2021年9月帶B女到醫院就診，當時並未查出異狀。直至下月6日，大姑奶發現母乳顏色及味道有異，便自行將母乳送到食品工業發展研究所檢驗，結果發現鈉含量過高，立即將B女帶往新竹馬偕醫院檢查，發現肝功能指數異常，肝功能受到傷害。

大姑奶與奶奶商量之後，決定在去年10月8日在家中廚房裝設閉路電視，因而拍到新抱於同日上午，在廚房冰箱取出大姑奶的母乳後，添加食用糖至母乳中，然後再放回冰箱，大姑奶看到畫面後，當場氣瘋，憤而報警處理。

法官指摘不思理性 應嚴懲

法官審酌黃姓新抱身為被害女嬰舅母，自己也身為人母，竟僅因自認長期遭夫家不公平對待，便不思理性解決此問題，將食鹽、砂糖加入女嬰食用母乳的方式，妨害兒童身心健全或發育，法官認為她這種手段對待出生不久的嬰幼兒身體造成的傷害並非輕微，實應嚴懲。

黃女坦承犯行，大姑奶陳述女兒肝功能指數也趨於正常，幸未對被害女嬰造成永久傷害，法官最後依妨害幼童發育罪判刑6個月，易科罰金為18萬元(台幣)。

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責任編輯︰王明芳