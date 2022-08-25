【明日戰記】古天樂無懼冷嘲勢要拍好特技片　劉青雲力撐：為夢想要冒險

▲ 古天樂劉青雲在《明日戰記》開拓港片科幻里程碑。

古天樂為其任總監製及主演的科幻大片《明日戰記》，連日四出宣傳及謝票，異常搏命。對於社交平台掀起力撐《明日戰記》洗版效應，古天樂是一一感受到的，縱使拍攝期間遇上很多問題，他和劉青雲亦一度拍到受傷，還是覺得深有價值，亦讓古仔找到動力，繼續為熱愛的港片開拓更多領域。

古天樂早前在《明日戰記》的謝票活動上，自爆原來當日完成拍攝後，他發現頸椎持續痛楚，後來要到美國接受手術，令觀眾都為他感到憂心。

▲ 古天樂劉青雲過去合作過多套電影，今次一同見証港片科幻創舉。

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古天樂和劉青雲接受專訪時，古仔再解釋：「其實不知是否關拍戲的事，可能因為戲中穿上的動力機甲太重（重約33磅），令到頸椎出現問題，後來去看醫生，照出有兩條（頸）骨移了位，壓著神經線，醫生說這情況像美式足球員因大力碰撞才會出現，或者因機甲太重，要常穿著它吊威也，要跑、要打，因此令到骨頭移位，之後去了美國做手術，在頸椎的其中兩節鑲上鈦金屬。」

在戲中穿同一套機甲的劉青雲，形容每次都如背著一個人在演出。「事實每次拍完一場戲都很累，我比較幸運，只是其中一場戲因跳落地點用力稍大，令腳有輕微受傷，但不似古仔那麼嚴重。」青雲笑道太太平時也不知他拍甚麼戲，自己還講笑是去街市買餸扭傷。

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開拓港片領域

青雲自言拍戲多年，從未演過科幻片，雖跟古天樂合作過多次，但坦言聽到對方要拍科幻特技片，以為只是講吓。「最初估只是穿上綠色衣服，頭上托著幾枝燈就可以，沒想過拍攝那麼大型，有好多實景、機甲，非常有質感，就知不是講笑，你看他拍到連頸骨都移位，便明白他是甚麼人，今次是毫無猶疑，經過深思熟慮，計算好所有製作方案，一定要做到最好才去拍。」

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古天樂是科幻片迷，狂熱程度不止於擁有收藏室展示《星球大戰》手辦，現在更出錢出力投資港產科幻片，完全是出於對電影工業的支持。他解釋︰「我想（為港片）開拓更多領域，拍科幻片是一個很大膽嘗試，投資很大，自己要兼顧所有事情，但過程學了很多，如今次成功，希望港產片闊度可以更大，不止拍動作、愛情，還可以有科幻題材，這是我最想做到的。」

古仔語重深長道︰「我覺得無論是社會或電影圈，今日都需要一定進步，其中電腦特技範疇要大力發展，希望藉著今次拍攝，能培育更多幕後人才，這不止是攝影、燈光、服裝等崗位，如果特技人才發展得好，不只可以拍科幻片，拍其他戲一樣可以，譬如以前我們要封彌敦道拍戲好難，但特技成熟的話，便能夠以視效去呈現，感覺一樣好真實，這是我現在的想法。」

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坦然面對冷語

《明日戰記》前後製作長逾7年，古天樂坦言曾受過冷言冷語。「但如果怕聽冷言冷語，便很難做下去，你覺得是對的，便要堅持去做。好像最初播出首個預告，已有人講最好看的都已放入預告，我就要拍給大家睇，整部戲拍出來會變成怎樣，所以才要那麼多時間去做。」

青雲亦很支持這位相識多年的好朋友。「古仔做事一向要求高，而且香港未拍過這類型科幻機甲片，如果再像以前隨隨便便去做，或見到其他西片好就模仿，就沒有創意，既然要做就要去到盡，電影本來便應該要如此，要有夢想，要冒險，才會好看。」

說到最沮喪時候，古天樂稱疫情最初出現時，確為製作帶來打擊。「我們預先預計2019年上映，疫情初初出現時，特技部分本來已差不多完成，這些工序好難帶回家做，一定要用公司的資源，故是很大的考驗，你說搞持技、拍攝，甚至場景塌了，都有辦法解決，但疫情打亂了所有計劃，最初以為幾個月便過去，但一年、兩年情況依然，有一刻不知怎行下去。」

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青雲看著製作上面對的種種難關，亦深知絕不容易捱過。「因此我演戲不是最難，他們（製作人員）才是，去到現場就會明白，看到那條綠布景有彌敦道那麼長，不會相信原來可以買到那麼多綠布，自己真的未見過這種製作。」古天樂解說︰「我們真是買到沒有綠布，要買其他顏色回來自己染綠。」

透露將拍續集

《明日戰記》除以特技作賣點，亦不乏勵志金句，當中如「個天可以灰，個地可以灰，但我哋唔可以，一定要行落去」、「個結局係點，係我哋自己決定」，可視為古天樂為自己團隊及觀眾帶來的正能量。

古天樂卻沒刻意在電影放太多信息，他解釋︰「很奇怪，最初以為只有男士才喜歡看機甲片，後來發現有家長會帶小朋友入場，女生又會陪男友看，所以我想把影片拍得合家歡，故節奏要好快，看得好緊張，不用交代太多世界觀，角色背景、過去恩怨等等，用細節去交代就可，這也是我拍這戲的初衷。」

▲ 合作無間。

影片本來長約兩小時，原有兩個場面已經拍好，包括開頭在貧民區交代村民生活，以及片尾他跟劉青雲在太空跟機械人戰面的場面，因考慮到節奏，都大刀闊斧地刪走，亦不打算以任何形式放映。

雖然大家無緣看足本版，古天樂卻肯定透露有意拍續集。「因做了一集，已有了所有數據，之後製作便可以加快，如果有留意，外國的大片通常拍三集，第一集投資成本最多，之後可以加快流程，當然我們只是細公司，不似Marvel般可以把製作分散去做，所有事情都要自己去搞，進展會慢一點，但我信心一定可以快過今次，不用等足7年。」有信念，總會做到。

髮型 : Dan Tam @O4（古天樂）

化粧： Carmen Man（古天樂）

場地：香港麗思卡爾頓酒店

記者：陳家昌