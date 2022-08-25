【中醫藥發展】盧寵茂：本港興建首家中醫院　稱會與營運機構磋商與內地合作計劃及項目

▲ 醫務衞生局局長盧寵茂。（資料圖片）

醫務衞生局局長盧寵茂今日（25日）表示，政府積極建構資助中醫藥服務網絡，投放更多資源推動中醫藥服務發展，當中包括地區中醫門診服務及中西醫協作住院服務。

盧寵茂出席第四屆粵港澳大灣區中醫藥傳承創新發展大會，指政府正興建香港首家中醫院，預計2025年起分階段投入服務，提供政府資助住院和門診服務，成為人才培訓及研究基地。特區政府會與營運機構磋商，加強與內地合作，希望推動中醫院融入「粵港澳大灣區中醫醫療聯合體和中醫醫院集群」內。

另外，港府亦正在興建一所政府中藥檢測中心，透過加強與不同地區的專業合作，為中藥的檢測方法建立參考標準，支援中藥鑑別及檢測方法的研究，加強業界對產品的品質控制。檢測中心將設立符合國際水平的檢測實驗室，也會向公眾展示中藥標本，致力於中藥檢測、研究和教育工作。

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責任編輯：余思嵐