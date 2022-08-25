  • 29°C
香港時間 : 2022825日 (週四) 15:14
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【上訴駁回】涉襲警致痱滋破裂　建築工暴動等罪成囚4年上訴被駁回

社會 14:37 2022/08/25

分享：

分享：

熱門 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩

涉襲警致痱滋破裂，建築工暴動等罪成囚4年上訴被駁回。（資料圖片）

警員於2019年6月在灣仔警署外被包圍，建築工人涉襲擊便衣警員致其痱滋破裂，經審訊後被裁定暴動等罪成，被判監4年。建築工人早前就定罪提出上訴，上訴庭今(25日)頒下判詞，駁回上訴，維持原判。

上訴人岑曉麟（現年28歲），案發時為建築工人，已刑滿出獄。上訴人被控1項暴動、1項襲擊他人致造成身體傷害及1項未有按法庭指令依期歸押罪。控罪指，控罪指他於2019年6月26日，在灣仔警署外連同不知名人士參與暴動；及於同日同地襲擊警員張金福。

上訴人於區域法院經審訊後，被裁定暴動及襲擊致身體傷害，另承認未有按法庭指令依期歸押罪，於2020年9月被判監共4年。

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼：https://topick.hket.com/article/3312966/

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧

相關文章

【打擊毒品】海關機場旅客行李檢市值290萬可卡因　拘中美洲到港男旅客
今日 09:36
【打擊毒品】海關機場旅客行李檢市值290萬可卡因　拘中美洲到港男旅客
【刷單騙案】39歲女網上買生活用品谷銷量賺佣　失近10萬元
今日 10:17
【刷單騙案】39歲女網上買生活用品谷銷量賺佣　失近10萬元
【打風爆竊】新蒲崗餐廳疑遭爆竊　初步失數千元及一部平板電腦
今日 12:53
【打風爆竊】新蒲崗餐廳疑遭爆竊　初步失數千元及一部平板電腦
【打風爆竊】荃灣診所疑遭賊人爆竊　失去2萬元現金
今日 13:25
【打風爆竊】荃灣診所疑遭賊人爆竊　失去2萬元現金
【打風劫案】南亞漢持刀劫元朗珠寶行　掠走3盤金器揚長而去
今日 14:18
【打風劫案】南亞漢持刀劫元朗珠寶行　掠走3盤金器揚長而去

你可能感興趣

【打擊毒品】海關機場旅客行李檢市值290萬可卡因　拘中美洲到港男旅客
今日 09:36
【打擊毒品】海關機場旅客行李檢市值290萬可卡因　拘中美洲到港男旅客
【刷單騙案】39歲女網上買生活用品谷銷量賺佣　失近10萬元
今日 10:17
【刷單騙案】39歲女網上買生活用品谷銷量賺佣　失近10萬元
【打風爆竊】新蒲崗餐廳疑遭爆竊　初步失數千元及一部平板電腦
今日 12:53
【打風爆竊】新蒲崗餐廳疑遭爆竊　初步失數千元及一部平板電腦
罪案 痱滋 建築工人 灣仔

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【網絡欺凌】天水圍18歲少女遭網暴直播輕生　家人冀中港兩地司法還公道
18:19 2022/08/24
【網絡欺凌】天水圍18歲少女遭網暴直播輕生　家人冀中港兩地司法還公道
【第五波疫情】今增7884宗確診　公立醫院爆醫護婚宴群組【不斷更新】
16:25 2022/08/24
【第五波疫情】今增7884宗確診　公立醫院爆醫護婚宴群組【不斷更新】
【藝人豪宅】「億萬駙馬」伍富橋太太豪買玩具　三個工人幫手開箱豪宅曝光
19:39 2022/08/23
【藝人豪宅】「億萬駙馬」伍富橋太太豪買玩具　三個工人幫手開箱豪宅曝光