【上訴駁回】涉襲警致痱滋破裂　建築工暴動等罪成囚4年上訴被駁回

▲ 涉襲警致痱滋破裂，建築工暴動等罪成囚4年上訴被駁回。（資料圖片）

警員於2019年6月在灣仔警署外被包圍，建築工人涉襲擊便衣警員致其痱滋破裂，經審訊後被裁定暴動等罪成，被判監4年。建築工人早前就定罪提出上訴，上訴庭今(25日)頒下判詞，駁回上訴，維持原判。

上訴人岑曉麟（現年28歲），案發時為建築工人，已刑滿出獄。上訴人被控1項暴動、1項襲擊他人致造成身體傷害及1項未有按法庭指令依期歸押罪。控罪指，控罪指他於2019年6月26日，在灣仔警署外連同不知名人士參與暴動；及於同日同地襲擊警員張金福。

上訴人於區域法院經審訊後，被裁定暴動及襲擊致身體傷害，另承認未有按法庭指令依期歸押罪，於2020年9月被判監共4年。

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼：https://topick.hket.com/article/3312966/

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧