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【馬鞍襲港】「馬鞍」風球來去匆匆　天文台拆解原因

社會 14:50 2022/08/25

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（林宇翔攝）

「馬鞍」風球來去匆匆，有人走到天文台社交平台專頁聲討，相關貼文惹來千個嬲嬲。天文台在「天氣隨筆」解釋，熱帶氣旋馬鞍今日凌晨在本港西南偏南200公里左右掠過，馬鞍橫過南海北部期間移動迅速，半圓效應明顯，並採取西北偏西路徑移向廣東西部沿岸，而本港一直處於其移動方向右半圓（危險半圓）。

八號信號生效期間本港多處地區吹烈風，高地更間中達暴風程度。另一方面，從衛星雲圖顯見馬鞍中心北面的對流雲團不及南面廣闊，這顯示馬鞍受較大的風切變影響而限制其迅速發展。

路徑方面，雖然當時電腦預報模式顯示馬鞍的路徑較大機會靠近珠江口一帶，但結果馬鞍採取較原先預測偏西的路徑移動，與香港的距離較預期遠。

由於馬鞍的移動速度較快，亦採取較原先偏西的路徑，與其相關的風暴潮出現時間略早於天文漲潮，所帶來的水浸影響亦較原先預期低。今日早上約7時鰂魚涌潮汐站錄得的海水高度曾上漲至海圖基準面以上最高約2.7米，比正常潮水位高0.5米左右。

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責任編輯：余思嵐

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