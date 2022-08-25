【死亡個案】再多9人染疫後離世　當中5人未打齊針

▲ 醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業。（黃建輝攝）

本港疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（25日）出席記者會，交代本港疫情最新發展。

李立業表示，截至今日凌晨零時零分，共有2,234名確診病人留醫治療，當中有331名新增確診病人。新增呈報6名危殆病人及5名嚴重病人，現時合共有40名危殆及30名嚴重病人，當中12名危殆病人正接受深切治療，另再增9人離世，涉及4男5女，年齡介乎70至108歲，其中5人未打齊3針疫苗，亦有兩位來自院舍。

其中一名87歲、已打3針的男死者，8月11日因氣促等入院，當日及14日快測及核酸測試均陰性，但19日再檢測時發現確診，其後情況持續差，需要用高濃度氧氣，延至昨日離世，料在院內感染。

醫院群組方面，屯門醫院內科及老人科病房1名74女病人，本月21日篩查發現陽性，院方追蹤調查後發現多4名57至95歲女病人確診，病人正隔籬治療，情況穩定。另外，博愛醫院內科及老人科病房1名病房服務助理本月23日確診，院方追蹤調查後多1名員工及2名69歲和80歲男病人染疫。

此外，昨日公布的公立醫院婚宴群組，再多5名醫生染疫，包括兩名廣華醫院婦產科醫生、1名廣華醫院診斷及介入放射科醫生、1名佛教醫院外科醫生，以及1名下葵涌普通科門診醫生，暫時未有病人被列密切接觸者，醫院服務也沒有受影響。

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記者：黃小冰