【第五波疫情】今日新增8,579宗確診個案　另錄9宗離世個案【不斷更新】

▲ 政府交代最新疫情。（林宇翔攝）

本港疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今（25日）出席疫情記者會。

今日新增8,579宗確診個案，包括8282宗本地個案及297宗輸入個案，另錄9宗離世個案。

【16:40】

多9間院舍出現個案，其中較嚴重群組包括：

環球護老院有限公司，3樓有2名護理員確診，由於有院友確診，所有員工要做核酸。同層有4名院友確診。已安排同層餘下31名院友撤離。

香海正覺蓮社主辦佛教李嘉誠護理安老院出現群組，2樓4名院友及1名清潔工，同層36名院友需要檢疫。2樓增6名員工陽性。4樓1名員工及2名員工陽性，已安排同層36名院友檢疫。

【16:37】

屯門醫院內科及老人科病房一名74歲女病人確診，其後發現再多4名女病人確診。

博愛醫院內科及老人科病房一名病人服務助理確診，其後再發現1名員工及2名男病人。

【16:30】

李立業表示，多9名患者離世，涉及4男5女，年齡介乎70至108歲，5人未打3劑疫苗。

70歲女病人，有肺動脈高血壓及免疫系統疾病。

80歲女病人，有中風、羊癇及甲狀腺問題。

90歲男病人，有高血壓、心房顫動及肺氣管病歷。

108歲女病人。

87歲男病人，有高血壓、慢性支氣管病及冠心病。

88歲男病人，有腦出血及心臟衰竭背景。

102歲女病人，有糖尿病及需要胃喉餵食。

有2位病人相信離世原因與新冠關係不大

84歲男病人，有糖尿病及肝硬化。

96歲女病人，有高血壓、冠心病及腎衰竭。

現時有2,234名病人留醫，331人是新增確診病人，多6人情況危殆，目前共40名病人情況危殆、30名情況嚴重。

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記者：TOPick 港聞組