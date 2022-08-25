【第五波疫情】今日新增8,579宗確診個案　另錄9宗離世個案【不斷更新】

▲ 政府交代最新疫情。（林宇翔攝）

本港疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今（25日）出席疫情記者會。

今日新增8,579宗確診個案，包括8,282宗本地個案及297宗輸入個案，另錄9宗離世個案。

【17:05】

李立業指，私家醫院實際未做到轉介可以有好多原因，如病人病情有變化、家屬或病人不願轉院、私家醫院覺得病人病情不適合處理等。

【17:00】

被問及確診個案創近日新高是否意味着新一波疫情，歐家榮解釋，第五波從未完結，雖個案在4月下跌，但每日仍有約數百宗個案，遠高於過往幾波疫情，而疫情在6月初反彈並上升，這可能與BA.5的流行有關。

【16:55】

公立醫院婚宴群組再多5名醫生確診，暫未有病人被列為密切接觸者，醫院服務不受影響。

李立業指，新增確診主要影響廣華醫院婦產科，醫院有內部調配及有人取消休假，服務不受影響。他又表示，明白員工有個人社交生活，他理解但期望盡量避免出席宴會，大家都不希望看到因大規模感染影響醫院服務，而市民對醫護亦有更高期望，望他們能以身作則。

【16:53】

李立業指，現時有178名病人在私家醫院，共有364張病床。

他指轉介是聯網有對口單位，有團隊負責，目標是在即日內處理好轉介個案。

【16:50】

歐家榮表示，香港疫情轉趨嚴峻，已突破8,000宗，由每日6,000升至8,000，香港疫情加速上升，可能很快突破1萬，對醫療系統造成負擔。他強調市民切勿放鬆，籲減少聚餐及跨家庭聚會，如可以便進行定期快測，外出戴貼面口罩，公眾場所除進食外不要脫下口罩，陽性盡快呈報，如家中不適合隔離要選擇入住隔離設施，又呼籲要盡快完成接種疫苗。

他又表示，開學在即，學童一定要上學前快測，及預備快測包，如有病徵絕對不可以上學。即使陰性有病徵亦不要上學，應盡快進行核酸檢測。

被問及何時會收緊社交距離措施，歐家榮指現在個案數字每天有明顯升幅，每日增加幾百至千宗，顯示社區傳播速度上升。他表示不希望一刀切，但疫情升溫，仍望盡量減少社區傳播鏈。他呼籲市民要盡量做好預防措施，減低社會傳播，望做到精準防疫。

【16:45】

昨日下午學校呈報66宗個案，來自51間學校。

【16:40】

多9間院舍出現個案，其中較嚴重群組包括：

環球護老院有限公司，3樓有2名護理員確診，由於有院友確診，所有員工要做核酸。同層有4名院友確診。已安排同層餘下31名院友撤離。

香海正覺蓮社主辦佛教李嘉誠護理安老院出現群組，2樓4名院友及1名清潔工，同層36名院友需要檢疫。2樓增6名員工陽性。4樓1名員工及2名員工陽性，已安排同層36名院友檢疫。

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【16:37】

屯門醫院內科及老人科病房一名74歲女病人確診，其後發現再多4名女病人確診。

博愛醫院內科及老人科病房一名病人服務助理確診，其後再發現1名員工及2名男病人。

【16:30】

李立業表示，多9名患者離世，涉及4男5女，年齡介乎70至108歲，5人未打3劑疫苗。

70歲女病人，有肺動脈高血壓及免疫系統疾病。

80歲女病人，有中風、羊癇及甲狀腺問題。

90歲男病人，有高血壓、心房顫動及肺氣管病歷。

108歲女病人。

87歲男病人，有高血壓、慢性支氣管病及冠心病。

88歲男病人，有腦出血及心臟衰竭背景。

102歲女病人，有糖尿病及需要胃喉餵食。

有2位病人相信離世原因與新冠關係不大

84歲男病人，有糖尿病及肝硬化。

96歲女病人，有高血壓、冠心病及腎衰竭。

現時有2,234名病人留醫，331人是新增確診病人，多6人情況危殆，目前共40名病人情況危殆、30名情況嚴重。

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記者：TOPick 港聞組