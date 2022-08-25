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【失衡凶間】顏卓靈狹窄暗角踎到腳震　陳維諾半分鐘入戲爆喊跳樓

娛樂 15:49 2022/08/25

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《失衡凶間》

樂隊Nowhere Boys主音陳維諾（Van），在舞台上舉手投足又型又Rock，但他在許業生導演執導《失衡凶間》其中單元《暗角》內，形象180度改變，蓬頭垢面、衣衫襤褸，還配上一對黑眼圈，女主角顏卓靈直指他造型令人不寒而慄。

對於自己一身打扮，Van笑說：「我呢個Look唔係化妝，根本就係真實嘅我。平時上台玩Band好有型好整齊，其實都係有造型師、髮型師和化妝師嘅努力。今次化妝師話我自帶黑眼圈，慳咗好多化妝時間。」

Nowhere Boys主音陳維諾與顏卓靈。

Van與顏卓靈首度合作

其中一場戲Van歇斯底里地失控爆喊，混亂期間，從露台一躍而下。螢幕演出經驗近乎零的Van首日埋位就演跳樓戲，他細心聆聽導演和動作指導的要求，重複練習跳躍動作。

正式拍攝前，他原本向導演要求1分鐘時間，聽聽手機內的必喊歌來培養情緒，結果不用半分鐘就進入狀態，而且只拍了兩takes導演就滿意收貨。

至於女主角顏卓靈亦表現專業，Van說：「有一場戲顏卓靈要踎喺一個好細喺空間，由試位、對稿、到正式拍攝，佢踎咗超過半小時，對腳震晒。期間我叫佢不如坐喺地上抖吓，但佢想俾燈光師同攝影師對清楚個位，坐低咗就唔啱位，非常專業，令我好佩服。」

首次與Van合作，顏卓靈指對方是一位有幽默感又做事認真的音樂人，她說：「我哋呢個單元名《暗角》，個暗角真係好狹窄，我哋各自默默地進入角色。」她表示感謝導演許業生的信任，讓她盡情發揮。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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