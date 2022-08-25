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【最新疫情】多9間院舍出現個案　環球護老院共6人染疫

社會 16:46 2022/08/25

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（林宇翔攝）

本港疫情持續，今日（25日）新增8,579宗確診，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席疫情記者會。

歐家榮表示，多9間院舍呈報個案，包括5間安老院及4間殘疾院舍，有70名院友列為密切接觸者需檢疫。其中環球護老院3樓有4名院友及2名員工確診，同層餘下31名院友需要撤離檢疫。

另外，香海正覺蓮社主辦佛教李嘉誠護理安老院2樓，繼早前有4名院友及1名員工確診後，同層36名被列密切接觸者的院友中，多27名院友染疫，並再多6名在2樓工作的員工中招，2樓累計有7名員工及31名院友確診。另外，該院舍4樓也有1名員工及2名院友中招。

學校個案方面，有51間學校呈報66宗個案，涉49名學生及17名教職員，沒有學校要停課

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記者：黃小冰

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