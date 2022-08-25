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胡鴻鈞巡唱首站廣州門票3秒售罄　與粉絲互動讚有棟篤笑天份

娛樂 16:18 2022/08/25

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胡鴻鈞於廣州開騷。

胡鴻鈞（Hubert）日前在廣州舉行首場內地個人音樂會【The Day 到此·開始巡迴音樂會】，當日Hubert多次和現場的粉絲互動，其臨場發揮的幽默感，更獲粉絲稱讚有做楝篤笑的天份。

對於今次音樂會，Hubert感受至深，因為音樂會門票極速在3秒內售罄，令他感動不已。「好開心大家鍾意聽我嘅歌，知道唔少歌迷買唔到飛，好感恩得到大家嘅支持。」

胡鴻鈞跟Fans互動，獲讚有幽默感。

場外放滿應援易拉架

Hubert同時感激廣州歌迷為他花了不少心思去製作應援物，最感動是門口放了好多應援易拉架。

他說：「覺得佢哋好有心，知道當中除咗有歌迷會之外，亦有獨立fans自己去整，所以都好想多謝佢哋每一位。」

胡鴻鈞自彈自唱。

除了製作大型易拉架，有fans更在一間咖啡店中，以Hubert的名字為咖啡命名，為偶像製造驚喜。

Hubert說：「佢哋仲喺咖啡店其中一個corner佈置咗一個應援區，喺音樂會入面嘅每一個座位上，又整咗好多好靚嘅紀念品，感受到佢哋嘅熱情。」

粉絲起哄叫除衫

在音樂會中，不少粉絲起哄想看Hubert除衫，Hubert笑言自己要轉行才能滿足粉絲。「唔知係咪大家都覺得音樂會或者演唱會，都會有呢個除衫環節，因為喺香港開騷時試過著好少衫跳舞，但係今次呢個巡演就冇呢個打算，因為想以歌會友，想大家專注返去我唱歌先啦，遲啲有機會嘅，大家等吓啦。現階段就聽住我嘅歌先，睇我著晒衫嘅樣就OK喇，哈哈！」

Hubert坦言第一場騷原定在澳門舉行，但因為疫情關係，澳門之行無奈要延期，改在廣州作為今次巡唱的起步點。

對於首場巡唱騷完美落幕，不少歌迷都期待下一場音樂會。Hubert表示：「嚟緊有好幾個城市都計劃緊，有消息會盡快公佈畀大家知。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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