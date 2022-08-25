【身教子女】雙職港媽身教孩子做義工　兩女兒聲演錄製英語故事為病童帶歡樂

▲ 三母女齊齊做義工，幫助麥當勞叔叔之家的受助病童。

父母言行影響著孩子，港媽Helen一直有做義工服務，體會到做義工助人的同時，自己也獲益良多。她感染兩女兒齊齊加入義工行列，在疫情下，參加「在家做義工」計劃，幫助「麥當勞叔叔之家慈善基金」的病童，聲演錄製英語故事，讓孩子在抗病之路也能享有娛樂，獲得歡樂，苦中一點甜。

三母女齊齊做義工

早前「麥當勞叔叔之家慈善基金」在facebook專頁分享了Helen與兩女兒的義工經歷，Helen是雙職媽媽，忙工作、家庭之外，她一直有做義工的習慣，了解到在擔任義工的過程，自己也有得著，會發現一些新的技能，還透過接觸服務的對象，走出自己的世界，了解社會不同階層的故事及需要。

▲ Helen與兩女兒分享做義工的經歷。（圖片提供︰麥當勞叔叔之家慈善基金）

義工Helen與兩位就讀中學的女兒Hannah和Joanna自去年3月起，參加了「在家做義工」計劃，每星期為家舍的病童、醫院病童、以及已回家的小勇士製作英文故事短片。

最新影片︰

製作英語故事影片

影片中，主持問及Hannah和Joanna為何應承跟媽媽一起做義工。Hannah表示當媽媽提出時，她上網多了解香港麥當勞叔叔之家是甚麼機構及有關活動，得知製作的影片是給家舍的病童、醫院的病童，覺得充滿意義。即使學業功課很繁重，但一想到這些影片會為小朋友帶來歡樂，便會有動力去花時間製作影片。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

Joanna則表示一開始想藉此機會提升自己的英語能力，當她在搜尋查看很多有關患重症病童的資料時，了解到他們在治療期間及日常生活缺少了娛樂。據悉，病童定期往返醫院或待在醫院進行治療，如進行電療化療時，身體的好壞細胞也一併受影響，免疫力低，加上疫情，為了減低感染風險，病童如非必要，不會外出。

而我只需要每星期抽大約10分鐘來錄製故事，就可以為病童帶來活動。我就算課業繁重，這些付出都是非常值得的。

三母女製作的英語故事影片正可給抗病小朋友在家或醫院娛樂。Hannah、Joanna用英語朗讀故事繪影繪聲，母女也一起編製有關影片。

媽媽開心跟女兒們一起合作製作影片，在過程中多了很多共同的話題，亦能令兩女兒在成長中留下難忘的回憶，Helen覺得做義工付出的時間是物有所值的。

在家做義工計劃

不論是學生、在職還是退休人士，都可報名參加「在家做義工」計劃，透過不同形式，如製作教學影片、玩具、小飾物，透過互聯網為病童家庭送上關懷及暖意。了解詳情【按此】

內容獲「麥當勞叔叔之家慈善基金」授權轉載報道。

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼︰https://bit.ly/3Aa0qvT

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰顏紫燕