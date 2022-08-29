【J2女神】黃紫恩不怕收狂迷裸照　Jojo與父母齊睇《冇人性教育》不尷尬

在J2節目《冇人性教育》內，觀眾看到黃紫恩（Jojo）說出性知識話題，由此獲封為新一代性女，到現在主持的《不正常愛情研究所》內，Jojo豪爽表現依然。

事實在是次TOPick專訪中，Jojo談起生活經歷時說得眉飛色舞，如時下年青人般把「笑死」掛在嘴邊，屬貼地又可愛的甜姐兒！

觀眾當然可以封她為「性女」，但經過訪談後，似乎要為「性」字加上「性情中人」的定義呢！Jojo在訪問中也豪氣地說：「你肯影，我又做咩唔夠膽睇啊？」

Jojo的IG世界

Jojo從2020年初加入《#後生仔傾吓偈》後開始為人熟悉，現時她的個人IG粉絲數量已超過2萬5千人，而且Jojo也十分「識做」，不時會大派福利。原來Jojo就正因為IG的興起，打開了她成為幕前藝人之門！

在入行前，Jojo心想只要勤力更新IG，就有助被發現，甚至遇上星探邀請，結果她最終真的心願達成：「當時我是在讀大學Year 2、Year 3，一位很好的PA（製作助理）姐姐，她就在IG私訊，問我有沒有興趣一起拍節目。」

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成功入行的她也未有疏懶，密密更新IG，那又的確是一個有利與粉絲交流、增加人氣的方法，而最令Jojo「眼界大開」是來自粉絲，笑說：「當中有一位粉絲很特別，即是無論我到哪裡拍照，他也可以很確實地指出我在那一個地點，可能只不過是拍到地點的一小部份，而粉絲又會向我介紹該處的美食。」

論瘋狂行為，她甚至收過一些粉絲的裸照，大膽的Jojo又難掩好奇去看：「我就打開來看，但不會回覆他們，就當是他們開心share！你肯影，我又做咩唔夠膽睇啊？他們可能是想用相片來嚇一嚇我，但只要我不感到害怕就可以。」她在看過後就會覺得「唔差吖」、「呢啲唔掂」，也會與朋友分享。

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「飯局價」大公開

既然Jojo也接到部份粉絲鍥而不捨地發送裸照，那麼也有沒有接收過一些飯局邀請呢？她認為是一件相當正常的事、很多女生或者也有接收過這類訊息。

坦率的她接著承認曾接收過邀約，更大方公開「自己的飯局價」：「但他們的出手實在太低，哈哈哈。我將自己看得很高的，5、6位數的也會有，這一些也不是最好笑的，有一些人是會提出399元，我說這個人很正、很有心，有一些是最多只199元，覺得那些才是最好笑。車馬費也不給我賺？真是笑死。」

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出招與「偷拍」共存

藝人受到粉絲追捧、支持當然是好事，但有時又可能會對私下生活構成影響，Jojo回想：「當有人用手機對著我偷拍時，當我感覺到時會很吃驚，會低下頭、覺得不好意思，或會想避開。他們又不是拍裙底，只是拍樣貌，但也是沒有禮貌。」

後來，她學懂以妙法應對被偷拍，就是直接在鏡頭前「執靚個樣」然後看著對方笑，她笑言：「他會比我更怯，反而他會馬上放下手機，即這是逆向思維的路線，『你影我？我唔驚畀你影啊，你影吖，你影吖』反而他們就不會再拍攝。」

貼心的她特意送上「溫馨提示」：「我也不介意一起合照，還會為你選擇一個靚Filter，真的先詢問過就比較好。」她也並不擔心自己的素顏曝光，除因為瀘鏡、特效加持，最重要因為她外出時是不會素顏，堅持一定會化全妝。

▲ （陳慧安 攝）

與波波是敵是友？

Jojo毫不掩飾地公開自己在IG世界中的特別見聞、與粉絲的交流，似是有一種百毒不侵，甚至是「腹背受敵」也不怕的感覺。

「波波勁敵」之名對她應該也是小兒科！她坦白回應自己與波波黃婧靈的關係：「我與波波私下是知道這件事，如報道指波波是紫恩的勁敵、紫恩撼波波。我與波波是很友好，當我們一起被報道就互相成為彼此的流量密碼，這也是一件很好的事。」

她力證二人的友誼，並說：「波波、欣欣（游嘉欣）、Sandy（杜穎珊）是比我早加入《後生仔》的，我加入節目後就很快與她們結成朋友，可能我們4人的身高相約也喜歡玩樂，於曾一起到酒店慶祝生日。」

Jojo對不同話題也如此放得開，向來百無禁忌、甚麼也照直說，自然與波波一同拍《冇人性教育》時也本著大無畏的精神。

她感激導演、監製、撰稿的信任，稱：「他們認為說甚麼也可以，想辦法讓內容可出街，如果不可以的話就再刪去。他們一開始就沒給予底線，我就很放心去做自己，與主持在節目中也聊得開心、不會對話題有所顧忌。」

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「玩Ben Sir時就最開心」

Jojo、波波等新世代在《冇人性教育》中遇上歐陽偉豪（Ben Sir），Jojo覺得眾人相處未因年齡差距而出現代溝。

談起Ben Sir時也說得十分興奮、激動，大爆她與波波分別稱Ben Sir為Ben仔、Ben豬，十分搞笑！

在她眼中的Ben Sir與得意劃上等號，並說：「我覺得我與波波在節目中好像有少許嚇倒Ben Sir，他在每集節目中也令我很難忘。剛認識他時，他是很少有怕醜的反應，但我們拍《性教育》時私下跟他玩、傾談，或在節目中也會看到他面紅、怕醜，我與波波就覺得很正。我們就經常這樣來玩Ben Sir，玩Ben Sir時就最開心！」

▲ J2節目《冇人性教育》

學會放輕鬆

藝人或許需要「等運」，需默默裝備自己而等待機會的降臨，Jojo在初入行時由於不太習慣在鏡頭前，也慣性勤力地準備幕前工作，後來領悟到擁有放鬆的心態是更為重要：「準備得太多就令到自己在鏡頭前變得生硬，最舒服的狀態就是不用理會鏡頭，做回自己是最好的。」

在假日時，她會隨心選擇一個海傍，坐著看海、喝著奶茶，一看便是4至5個小時：「我覺得這樣是很舒服，個人會『返晒嚟』。這好像是退休生活的活動，暫時也找不到朋友陪我。」

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獲家人支持

轉眼間，Jojo已入行3年，回望自己當時是「先斬後奏」、未有先告和家人便決定闖娛圈。她笑指，與父母會一起看《冇人性教育》，她笑言媽媽屬天然呆、不太明白尺度大的節目內容，並會「錯重點」地說： 「個妝幾好睇、呢件衫幾好睇」。

Jojo感恩父母很支持、疼愛：「他們說：『阿囡，你最梗要自己開心，開心你就返，唔開心你就quit咗佢。』」

她感慨地說：「在初入行時，很不適應在鏡頭前說話，總覺得鏡頭在看著我，很不自在。當時大壓力至未可好好入睡，感到很焦慮。媽媽跟我說：『如果呢一行唔啱你返，又底或者返到有啲唔開心，你留喺屋企休息，媽咪養你，你呢半年、一年喺屋企休養、瞓覺，最梗要嘅係開心，返邊一行、賺幾多錢都唔重要，人開心係最梗要。』」

自認「不孝女」的她不忘感謝媽媽「身體力行」支持自己：「每當我凌晨回家，看到媽媽在梳化上睡覺，也有問過原因，但她未有回答。 直至過了一段時間，我真的適應上班也工作得很開心，我才知道媽媽在那一段時間知道我承受著很大壓力，她在房內睡不著，在廳內也睡不著。」

大家也知道藝人的收入不穩定，或者要靠從事兼職、副業以幫補，Jojo幸得家人體諒，也不會向她過問每月的薪金。

受盡家人寵愛的Jojo選擇以美食來表達對家人的愛，直接得來又可在飯桌上增進彼此的話題。她稱：「我就會買海鮮大餐與他們分享，媽媽會從中知道我今個月過得不錯，但如果那月不太常買食物回家的話，媽媽就跟我說要把錢留給自己用，不要經常買那麼多東西回家。家人是不擔心家用的問題，他們會看我買甚麼回家吃就會知道呢！」

自認藍籌股

Jojo與家人關係緊密，與比自己年幼2年的弟弟在長大後仍可像朋友的關係、無所不談。她苦笑地指，單身的弟弟沒感情煩惱，又直認自己現時同樣是單身，難道是「同是天涯淪落人」嗎？

她把自己的感情經歷娓娓道來，「我過往拍過2次拖，中學時的我也有追求過男生，就是沒有人理會我。我曾經嘗試追求過師兄，他們也『唔識貨、唔識長遠投資』，我是藍籌股來的！」Jojo續說：「我追了師兄數年，當我升上大學後，他們就全都追求我，我覺得真的很開心，『無一個甩』。」

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靠一招數「女追男」

Jojo愛得勇敢，會主動追求心儀的男生，過往的兩任男友也是在大學中認識，她認為香港男生是很容易追求，認同「女追男隔層紗」！

她表示自己每一次也是用相同的招數，「其實無論男生、女生也好，追求異性時唔怕醜、主動就已經可以。其實喜歡就是要說出來，真的要讓對方知道。」

這位過來人分享拒愛經歷：「譬如有一些男生想追求我，我也很坦白地直接問對方：『你係唔係冧我啊？』他們就會呆了，然後問：『你咁直接，我點答你啊？』我就會問：『咁你講啦，你係唔係啊』對方表示是，我就不再懷疑，就會感謝他，並跟他說：『我都好鐘意我自己，但我就唔鐘意你』。」

如此直截了當的了斷，既可不給予對方一絲假希望，又可讓彼此可追尋互相欣賞的另一半，或許也是一個理想的解決方法吧？

▲ Jojo不介意女追男！（Instagram圖片）

不介意公開另一半

被網民視作女神、上位小花的Jojo理應獲不少男生迷倒石榴裙下，現時單身的她大方表示將來不介意公開另一半：「我會記著以往的人如何待我好，也很開放地接受新的人。我永遠也對愛情有信心，不會因分手令到自己不開心或對將來的另一半欠缺信任。」

那麼Jojo最留意男生的哪一方面呢？身型、笑容還是聲線？她就覺得其實是看整體感覺，「就算我回想過往的兩段感情，要仔細地形容何謂喜歡他們，我也不太可以形容。其實就是在一起時很舒服、對方待我不錯。」

她強調自己沒有依據甚麼擇偶條件，並重申：「我真的要看感覺，相處是否舒服就真的最重要。」

▲ Jojo靜待另一半的出現。（Instagram圖片）

「隨便傾得」的Jojo

受節目上有關性話題的言論、IG上的福利照影響，Jojo在形象上會令人覺得她是比較隨便，她就把握機會替自己平反！

她自爆曾經思考過：「我比較話多、愛笑、沒有所謂，一定會有男生覺得我是很玩得、很容易拍拖、易溝，我覺得這也是很正常，但是更大的好處是很容易成功結識男生、女生。」

以開朗的性格與別人建立友誼的Jojo，歡迎不同的大家「隨便地」認識她，並堅定地說：「『隨便傾得』是可以，隨便『抽水』當然不是太好，我會say no！」 。

場地：Desktop Party Room @ CWB

記者：陳淑霖