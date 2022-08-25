【面癱危機】31歲女子頭髮未吹乾趕返工 　翌日右邊面癱兼漏口水

▲ 31歲女子頭髮未吹乾趕返工，翌日右邊面癱兼漏口水。

洗頭後切勿偷懶，一定要吹乾頭髮！河北衡水早前便有一名31歲女子因趕返工，洗頭後未吹乾，便駕電單車出門，結果患上「特發性面癱」，不但嘴歪眼斜、右眼亦無法閉合，需緊急求醫。有醫生便提醒市民夏季較易出現面癱病例，提醒市民洗頭後不要在駕駛，運動後亦不要讓冷氣機直吹，面部麻痺疼痛等徵狀，必須馬上求醫。

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綜合内地傳媒報道，該名女子早前因為趕上班，沒有吹乾頭髮便駕車出門，直到晚上女子的右邊臉部開始出現狀況，除了右邊面部麻痺，睡覺時需睜着眼，右眼無法閉上，翌日喝水時候咀也會漏水，第3天時，見徵狀仍未消退才慌忙求醫，最終證實患上特發性面癱。醫生認為主因是女子洗頭後沒有吹乾就出門，駕車時又沿途受盡風吹。幸好經過大約10天治療，女子面癱徵狀已大部份減退。

2大徵狀要立即求醫

醫生又指出，夏季的面癱發病率較高，每年每10萬人中就有13至53個人有突發性面癱，治療黃金期是3天內，提醒若有面部麻痺或耳朵周圍疼痛情況，應立即求醫。醫生又說，夏季人體容易出汗，毛孔處於擴張狀態，長時間吹風血管劇烈收縮，久而久之會導致面神經局部腫脹受壓，引起面神經麻痹，建議日常生活要避免冷熱刺激，例如不要在洗頭後騎車，運動後不要對着冷氣機直吹等。

同場加映四分鐘乾髮術

日本節目《日本人の3割しか知らないこと》便曾實測一個快速吹乾頭髮方法，測試以普通吹頭與「速乾頭髮術」比較，發現前者需時6分鐘，後者則只需4分鐘便吹乾。

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註冊中醫師陳宇傑曾受訪指，發現有面癱徵狀的人，必須及早求診，接受治療。起病後可用針灸及中藥治療，大部分患者1個月內可完全恢復。「患者亦可靠按壓合谷穴紓緩病情，古書有所謂：『口面合谷收』，這穴位是常用作治療面癱，可每日按壓兩次，每次3分鐘。」

患者也應避免吹風受寒，因面癱與風寒有直接關係，面部不應直接吹風扇或冷氣，亦應避免接觸凍水，避免進食生冷、煎炸、油膩及刺激性食物，也應減少飲用濃茶及咖啡，同時要保持充足睡眠，放鬆情緒，這樣才會有助於病情康復。

3大預防貼士

註冊中醫師謝和教大家三大貼士，對抗「冷氣病」：

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責任編輯：羅嘉欣