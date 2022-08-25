【兒童癌症】4歲童行路腳痛被診斷肌肉拉傷　媽媽堅持檢查驚揭癌症第4期

▲ 英國一名4歲童抱怨行路時腳痛，一直被診斷為肌肉拉傷，媽媽堅持叫醫生詳細檢查，終揭開兒子患上癌症第4期。

小朋友感到身體痛楚，家長不容忽視！英國一名4歲男童經常抱怨自己腳痛，媽媽帶他多次求診，一直被診斷只是肌肉拉傷。其後男童連行路也感到困難，媽媽直覺病情並不簡單，堅持入院進行詳細檢查，最後證實兒子患上癌症神經母細胞腫瘤，更已達第4期。

據英國《每日星報》報道，4歲男童Huey Stairs曾多次向36歲媽媽Rachel抱怨，自己雙腳感到痛楚，媽媽帶他多次求診，卻一直被醫生診斷為肌肉拉傷，並無大礙。可是Huey的情況並沒好轉，更開始行動緩慢，難以正常走路，媽媽直覺認為「兒子可能遭遇到嚴重的麻煩」。

媽媽Rachel遂再次帶兒子求醫，再次被斷症為肌肉拉傷，但Rachel今次拒絕離開醫院，堅持要求院方為兒子進行詳細的全身檢查，最終揭發兒子竟患上神經母細胞腫瘤，已處於癌症第4期。

由於神經母細胞瘤有不可預測性，故特別難治療。醫生認為Huey的癌症始於其腎臟，已經擴散到他的淋巴結和骨骼，需接受長達18個月的抗癌治療，過程將會非常艱辛，令媽媽感到很心痛，因此她公開事件警惕其他父母，

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約一半患者2歲前發病

據本港兒童癌病基金網頁資料顯示，神經母細胞瘤是兒童期常見的腫瘤之一，大部分在腹部的腎上腺起源，也有在頸及盆腔等部位生長，約一半患者在2歲前發病。神經母細胞瘤生長迅速，常在早期擴散而且原發部位有多種，一般常見的症狀有生長遲緩、厭食、發燒、面色蒼白等。

最好的治療方法是將腫瘤整體切除，但這只限於早期發現的腫瘤。如果腫瘤的體積很大或已經擴散，患者需先接受藥物治療，利用抗癌藥將細胞破壞以縮小腫瘤的體積後，才用外科手術將腫瘤切除。手術後，患者需繼續接受藥物治療及放射治療（放療）。整個療程大概需時一年至年半，視乎病情而定。

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責任編輯︰王明芳