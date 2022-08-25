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【白色強人II】唐詩詠角色又出事　蘇怡延誤傷者醫治時間被狠批：累人累物

娛樂 17:24 2022/08/25

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唐詩詠飾演的蘇怡一角，再被劇迷鬧爆。

TVB熱播劇集《白色強人II》在昨晚（8月24日）播出的第23集內，講一名小孩按下扶手電梯的緊急掣，導致發生人疊人的慘劇，意外中有人骨折。

其中一名女童黃子瑤不幸跌傷並傷及肺部，唐明（馬國明飾）為她進行胸腔穿刺，其後本來安排她到放射科照電腦斷層掃瞄，但女童扭計哭鬧要見媽媽。

蘇怡（唐詩詠飾）不忍心並提出延後檢查，最後女童內出血須即時做手術，可惜出現大動脈撕裂的情況，最終未能救回。飾演女童媽媽的利穎怡，直言兩度流產才成功懷有子瑤，醫治延誤令蘇怡更加內疚。

【白色強人II】三大視帝為演8秒嗌交戲排練1小時　疊聲對罵向《寒戰》致敬

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「蘇怡」 人設被鬧爆

不少劇迷看得投入，對於唐詩詠飾演的急症室副顧問醫生「蘇怡」一角感到煩擾，狠批劇情不合理，指蘇怡似做社工多過醫生，又指急症室醫生職責是救人。

網民留言：「判斷力尤其重要，不能有半點猶豫。」、「編劇真有問題，簡直係冇可能……」、「佢不如唔好做醫生了，無謂累人累物。」

（影片截圖）

其實「蘇怡」人設已多次出事，先前講到懷孕仍捨命爬落山拯救遍遇上車禍的愛滋病患者Amanda（楊梓菁飾，前藝名楊柳青），手臂受傷的蘇怡險感染愛滋病。

之後又在急救現場被鐡枝刺穿肺部，因失血過多而需接受人工流產手術，最後因怪責舊愛唐明為救她而放棄BB，狠心向唐明提出分手。

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【白色強人II】蘇怡狠心飛唐明被批不合理　唐詩詠撰文解畫：傷口癒合需要時間

唐明接受聆訊

今晚（8月25日）播出的第24集，講明成北收到醫發局通知，要就女童之事舉行聆訊，唐明要求聆訊閉門進行。聆訊當天，蘇怡得悉Vincent和琛哥（蔣志光飾）都不在急症室，開始起疑。

原來Vincent和Yan（張曦雯飾）一同往找張庭（劉溫馨飾），要着她撤回投訴。Martin（張達倫飾）責備唐明失德，稱會認真考量其處分。蘇怡趕回醫院，打算找Martin說個明白，但被唐明勸止。

另邊廂，YT（郭晉安飾）正為病人替換受傷的椎間盤，突然暫停，要Yan接手……

撰文 : TOPick柴犬出動

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