【夫妻相處】媽媽想要新銀包爸爸求其交貨　女兒代母批評：鋼鐵直男

▲ 老夫老妻愛情都需要保鮮呀！

夫妻感情需要保鮮，就算老夫老妻都需要一些浪漫！台灣有女網民在「爆怨公社」的社群分享了爸爸媽媽之間的趣事。女網友稱爸媽結婚逾30年，有一天媽媽難得跟爸爸撒嬌表示自己的銀包爛了，向丈夫撒嬌說:「跟他在一起30年了都沒有送她皮夾過，能不能買一個給她？」爸爸即刻醒水，隔日就買了一個新銀包，女兒以為爸爸都有浪漫一面，但後來女兒看了銀包一眼就當堂呆住了。

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從女網友分享的照片可見，爸爸買的新銀包，不單是男裝款式，更是周街都買到的平貨，最過份的是，上面的100元(約港幣26元)的價錢牌也完全沒撕，女兒留言說：

爸，您是鋼鐵直男還是媽媽平常都脾氣太好了，這男用銀包就算了，您連100元的標價都不撕就給您老婆。

女網友稱媽媽收到後沒有發脾氣，只是無言及呆住了，網友都稱讚媽媽脾氣真好！

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責任編輯︰王明芳