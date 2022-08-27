【濕疹困擾】夏天悶熱易誘濕疹發作　營養師推介6大食物營養助改善

▲ 夏天悶熱易誘濕疹發作。

香港夏天潮濕悶熱，一外出全身便大汗淋漓，非常容易誘發濕疹發作。有營養師表示，身體一旦出現發紅、腫、癢等問題，很有可能是「濕疹」找上門，又指患者除了盡量保持身體乾爽、避開過敏原、加強皮膚保濕外，更應該由飲食入手，認為有6大食物可改善濕疹情況。

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台灣營養小當家_阿罐營養師於其Facebook出帖指濕疹其實是皮膚出現發紅、腫、癢等問題的總稱，包含汗皰疹、各種類型皮膚炎、手部濕疹等，常見的症狀為紅腫、發癢、起小水泡、起小疹子，而造成濕疹的原因為天氣變化、過多汗水、接觸過敏原、自身免疫功能失調等，若想改善身體癢癢的問題，其實飲食均衡、補充正確的營養素是非常重要。

在營養素的補充方面，有6大營養可幫助改善及降低濕疹問題，如:

1.魚油：魚油富含ω-3脂肪酸是眾所皆知，而ω-3脂肪酸在體內可以幫助降低發炎因子的濃度，減少發炎反應而引起的皮膚病變的機會。

2.維他命D：擺脫與骨骼健康相關的既有印象，在免疫系統上也有很大助益的維生素D亦可以協助免疫調節，進而改善皮膚濕疹的問題。

3.維他命E：在護膚保養品中可以常見到維他命E的蹤跡，不僅是外用可以保護皮膚外，其實食用維生素E也有助於減緩濕疹搔癢及其他不適等問題，更能維護皮膚的健康。

4.礦物質-鋅：皮膚代謝更新中不可或缺的營養素-鋅，可以幫助改善皮膚炎的相關問題，且研究發現，容易出現皮膚不適的患者，大多體內鋅的濃度都較為偏低，因此，補充足夠的鋅，有助於維持皮膚健康。

5.益生菌：腸道與免疫息息相關，而其中又以益生菌的影響最大，益生菌有助於降低發炎反應及免疫調節，並能調整體質，改善過敏等問題，對於預防皮膚發炎、過敏也有特別的幫助。

6.彩虹蔬果：大多「彩虹」的蔬果中皆含有豐富的植化素，而天然植化素具有強大的抗氧化力，是降低發炎及抗組織胺的大助攻手；像是深綠色蔬菜、莓果類🫐、甜菜、櫻桃等皆是鮮豔蔬果的成員!

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他又建議為了減少濕疹、皮膚過敏等問題出現，從飲食就須注意避免過敏原食物，如:奶類、黃豆製品類、蛋類、麩質產品、海鮮、堅果等，但造成的皮膚不適的過敏原食物種類眾多，因此，養成記錄自我過敏原食物的習慣，就可以大幅降低身體癢癢的機會。

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責任編輯：羅嘉欣