【MIRROR演唱會】調查小組估算涉事屏幕重500公斤　較主辦方文件指500磅有異

▲ 調查小組估算涉事屏幕重500公斤。（資料圖片）

MIRROR紅館演唱會發生嚴重意外近一個月，政府專家小組昨交代調查結果，揭露斷裂鋼索物料、安裝及裝置設計三方面共有5大問題，包括涉事鋼索承重能力較正常低20%、保護裝置安裝失當、螢幕重量遠超預計等，加速鋼索出現金屬疲勞斷裂，導致大型螢幕掉落。

工程師學會代表司徒家成今日（25日）出席電台節目，他指出涉事電子屏幕經小組量度和有500公斤，與主辦單位提交文件指的500磅有異。他補充，實際情況要透過更多文件佐證，惟有關文件正由警方調查，不便發放。他認為，屏幕重量是否事故重因，視乎設計的安全系數而定。

事故另一成因是「護繩器」安裝失當，司徒家成指，護繩器與鋼索太貼近，導致鋼索通過護繩器時就像「渣蔗汁」般變型。鋼索除了承受屏幕重量，還要跟護繩器鬥力，便會加重鋼索勞損。

小組亦發現，吊環螺絲有剪切斷裂情況，司徒家成指，下一步是調查為何螺絲會斷，而現時螺絲由警方保管，暫未做到化驗室的剪力及拉力測試。

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責任編輯：陳梓蔚