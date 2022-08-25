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【就算得你一個觀眾】拍《怒火》與陳木勝爭執　印裔Bitto︰唔係要贏係想你說服到我

娛樂 17:32 2022/08/25

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TVB J2節目《就算得你一個觀眾》找來朱柏謙、鄧智堅、何遠東、吳嘉儀及黃頌明任主持，逢周三晚上10時播出，昨晚（8月24日）的主人翁是印度裔演員Singh Hartihan,Bitto。

Bitto作為單親爸爸，除賺錢養家外，更要父兼母層，擔起照顧9歲囝囝Griffin同7歲囡囡Hera責任。

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在電影演出，作為少數族裔，角色都離不開奸角，好在去年Bitto終於「改邪歸正」，在TVB劇集《星空下的仁醫》飾演Mr. Khan，面對兒子身患重疾，他感人的演繹，贏得一致好評。

Bitto早前帶同一對子女，參觀自己在《就算得你一個觀眾》的小舞台演出，節目一開始鄧智堅、何遠東同黃頌明化身「Bitto」，面對種族同膚色，講出他在影圈尋找一席之位的困難。最後Bitto本尊出場，化身「Super Daddy」，在子女面前儆惡懲奸，維持社會和平。

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謝幕之後是一段Bitto的讀白，他講到當年幫劉國昌做資料搜集兼演出入行，後來在《神探》被杜琪峯導演賞識，演一名溝渠賊，Bitto謂︰「當時在觀塘拍攝，我的演員生涯就是由觀塘開始。」更笑言當「演戲蟲」進入了身體，就很難走出來。

Bitto自嘲做「賊」最出色，因為工多藝熟︰「永遠都是演賊、奸角、壞人頭目或者嘍囉，有人認得你、罵你就是成功。近年角色有轉變，在劇集《星空下的仁醫》演醫院高層，盡我能力去做，要導演告訴我我演得怎樣再去調整，而我最想拍愛情片。」

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雖然過去演出的都是次要角色，但Bitto依然有一份堅持。他試過在陳木勝導演遺作《怒火》中，一場講他大腿中槍的戲，導演要求太過戲劇化，Bitto認為不合理，最後陳木勝找副導演請Bitto跟回要求，Bitto解釋︰「我有宗教信仰，這樣做不是要羸，而是想你說服到我。」

最後他講到拍戲15年，好開心做到「Super Daddy」角色︰「我的兩個寶貝仔女在此，平時看到的爸爸是個bad guy，經常被人打、被人殺死。有人問我我演戲為了甚麼，是因為我愛上演戲，第一套劉國昌找我做資料搜集，抱著去玩心情去拍《PTU》、《神探》，再被杜琪峯帶入局。想跟電視機前的朋友講，你們會對小數族裔有偏見，是因為大家無溝通，如果可以打開心窗將誤解變瞭解，我是Bitto土生土長香港人，我是一個演員，一個香港演員。」 最後Bitto跟台下一對子女擁抱，台上各位主持都已經看到眼濕濕。

緊貼MIRROR演唱會舞台事故發展：https://www.hket.com/page/408

撰文 : TOPick柴犬出動

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