【腦出血】17歲女頭痛躺床休息不省人事　送院證腦出血留醫5日離世

▲ 17歲女頭痛躺床休息不省人事，送院證腦出血留醫5日離世。

頭痛可能是某些疾病的徵兆，馬來西亞一名17歲女生早上起床後感到頭痛，於是躺回床上休息，未料家人入房查看時，發現她不省人事，遂緊急將其送院，經檢查後證實為腦出血，5天後離世。

綜合外媒報道，死者為馬來西亞一名17歲女學生，她早上起床後感到頭痛，遂告知姐姐不想上學，並回到房間休息。其後家人入房查看，發現她雙眼瞪大，失去意識，便馬上將其送院。

女生被送深切治療部，醫生診斷她有「先天性腦血管微小」問題，並出現腦出血的現象，須留院治療，可惜5天後不治。

不過，家屬卻對她的疾病完全不知情，又指她從未發病。又透露，死者在事發前一晚補習回家後並無異樣，雖然曾輕微敲到頭部，但沒有大礙。

吉隆坡中央醫院醫生阿末三漢早前分享案例，一名男病人年僅30多歲，年紀雖不大但卻有高血壓病史，對於連續幾天的頭痛還以為是普通頭痛，最初只服用止痛藥處理。出事當天的早上，他才服用止痛藥不久，未幾便癲癇發作，之後不醒人事被緊急送院。醫院其後為男子進行CT掃描，發現他嚴重腦出血，而且面積甚大，血壓亦非常高，腦幹亦已死。

阿末三漢慨嘆表示現代太多民眾對「頭痛」不當一回事，透過病例分享，希望大眾多關注自己身體健康，以免將病情拖得太久，致「藥石無靈」便已經太遲。

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香港心臟專科學院院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時表示，根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。根據荷蘭2013年一項研究指出，睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%，令腦中風及腦出血風險亦增加。

中風徵狀

據衛生署的資料，「中風」是「腦血管意外」，由於腦部血管阻塞或爆裂，腦組織無法得到足夠的養料和氧氣，受影響的神經細胞因而壞死，並產生各種神經症狀。而中風徵狀包括半身不遂、言語不清、嘴歪、眼斜、吞嚥困難、大小便失禁、感覺麻木、流口水，嚴重者甚至昏迷或死亡。

解構4種頭痛類型

不少港人經常出現頭痛情況，有調查指，偏頭痛病發率為12.5%，推算近百萬港人受此困擾，當中25至44歲為發病高峰期，女性患偏頭痛的機會比男性高3倍。

頭痛類型甚多，除了偏頭痛，較常見還包括緊張型頭痛、叢集性頭痛、竇性頭痛。

偏頭痛（Migraine）

偏頭痛成因甚多，醫學界暫時仍未得出一套定論解釋痛症因何而起。本港腦神經科專科醫生方嘉揚醫生表示，偏頭痛的症狀遠比普通頭痛強烈，並令人身體虛弱。

疼痛部位：單側或兩側，後尾枕或整個面部

疼痛程度：如脈搏般「跳痛」，活動或晃動時痛感會加劇，痛楚可持續4至72小時

伴隨症狀：可引致疲倦、噁心、對聲音或光線特別敏感、視野模糊、難以集中精神

偏頭痛1分鐘自測：若有其中4題的答案為「是」，代表很大機會患偏頭痛，應立即向醫生查詢。

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緊張型頭痛（Tension headache）

綜合高雄市立凱旋醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院網站的資料，多由緊張與壓力造成，導致頭部肌肉持續收縮而引發頭痛。患者常處於繃緊狀態，難以放鬆，頭頸肌肉尤為敏感，長期處於收縮狀態。

疼痛部位：兩側，以頸部、後腦、太陽穴為主

伴隨症狀：焦慮、失眠、心悸、胸悶、腸胃不適

叢集性頭痛（Cluster headache）

綜合高雄市立凱旋醫院、臺中榮民總醫院網站的資料，叢發性頭痛較常於睡覺時發生，患者多為青壯年男性。

疼痛部位：單側，眼眶四周、額頭，持續約10分鐘至2小時

伴隨症狀：眼結膜充血、流淚、流鼻水、前額及臉部腫脹

竇性頭痛（Sinus headache）

根據高雄醫學大學附設中和紀念醫院網站的資料，竇性頭痛由鼻竇炎引起，相關病例其實很少見。

疼痛部位：前額、臉部、耳朵或牙齒任何部位

疼痛程度：向前傾或彎腰時痛楚會加劇

伴隨症狀：鼻竇黏膜腫脹、發炎

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責任編輯：羅嘉欣