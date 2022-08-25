【科研突破】科大發現血液蛋白新靶點　開拓腦退化症更安全療法

▲ 葉玉如（前排右二）與其研究團隊成員。（科大提供圖片）

由香港科技大學候任校長、晨興生命科學教授兼香港神經退行性疾病中心主任葉玉如領導的國際研究團隊，發現一種在俗稱「腦退化症」的阿爾茲海默症發病機制中，起關鍵作用的血液蛋白「sST2」，有助設計創新治療策略，降低發病風險和改善患者病況，也比其他針對大腦的治療方法更簡單、安全。

目前阿爾茲海默症沒有有效治療方法，正影響全球逾5,000萬人。此病症的致病機制複雜且有許多未知之處，可用於開發藥物的有效靶點很少。早前有研究發現，患者大腦中的免疫細胞，無法有效清除有害的澱粉樣蛋白斑（Aβ），導致神經細胞功能失調，引起記憶喪失和認知障礙。

近日，研究團隊發現血液中的可溶性ST2（sST2）蛋白，在抑制Aβ清除具有關鍵作用。隨著年齡增長，血液和大腦中sST2蛋白含量的增加，會擾亂細胞因子白介素33（IL-33）的功效，降低小膠質細胞清除Aβ的能力，導致Aβ累積。團隊進一步發現，降低體內sST2含量有助防護阿爾茲海默症，以及改善相關病理。

研究團隊亦發現，sST2蛋白水平受遺傳因素影響，帶有rs1921622基因變異的人士即使在年齡增長時，其血液和大腦中的sST2蛋白含量依舊處於較低水平，患病風險亦較低，帶有「APOE4」基因突變的女性尤其明顯。

研究揭示降低sST2蛋白水平，可以是治療阿爾茲海默症的一種方法，有助研發創新治療策略。科大指，該創新策略只須調控血液中的蛋白，與其他針對大腦的AD治療策略相比，更簡單、更安全，亦為帶有APOE4基因突變的女性等高危人群帶來希望。據統計，帶有APOE4基因突變的女性，在AD患者中佔25%至50%，她們罹患AD風險更高，發病後症狀更嚴重。

葉玉如指，是次研究進一步提高對阿爾茲海默症發病機制的理解，並為新藥開發提供重要靶點，下一步工作是開發針對sST2的臨床干預措施，評估其在預防和治療方面的可行性，特別是帶有APOE4基因突變、發病風險較高的女性。此項研究獲香港特區政府InnoHK計劃支持，並由科大、倫敦大學學院和史丹福大學研究團隊，以及威爾士親王醫院、墨爾本大學和伊迪斯可文大學的臨床專家合作進行。研究成果近日刊載於國際權威科學期刊《自然-衰老》。

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責任編輯：馮琪雅