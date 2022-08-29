啓思中學糅合中外教育精粹　雙軌課程助你立足世界

學校除了是學習知識外，也是學生建立個性、思維的地方。「在這裏，我們茁壯成長，服務社群，立足世界」是啓思中學的校訓，該校校長Anthony Adams博士表示，啓思中學致力為學生營造多元的學習環境，讓學生能在學校接觸多元文化，學習批判思維、解難能力。此外，學校也推動小班教學和直貫式的學社制度（Vertical House System），讓學生得到老師的關心和照顧，也能夠在學社中得以發展領袖能力。啓思中學更是「國際啟發潛能教育聯盟」的成員，榮獲「啟發潛能學校大奬」，透過豐富的課外活動和其他學習經歷等，助學生全面發展。



位於將軍澳蓬萊路3號的啓思中學，環境清幽，交通方便，在坑口站轉乘小巴或巴士便可以到達。校園被綠色的景致包圍，也有豐富的學習設施，令學生有多元化的校園生活。作為一間IB認可學校，啓思中學為學生提供廣泛的科目選擇，也是香港少數能提供雙軌課程選擇的學校。Anthony Adams博士指：「初中時，學生修讀國際文憑中學項目（IBMYP），升讀高中後，他們可按照自己的興趣和未來志向，選擇修讀香港中學文憑課程（HKDSE）或國際文憑預科項目（IBDP）。」

▲ 校長Anthony Adams博士指啓思中學提供雙軌課程，讓學生可以因應自己的興趣或專長選擇修讀HKDSE或IBDP。

彈性雙軌課程 發揮學生潛力



Anthony Adams博士認為不論學生修讀哪一個課程，學校也可以幫助他們步向目標。該校今年更有兩位學校考獲IBDP滿分45分的狀元成績，不少畢業生也可以根據自己的興趣愛好，升讀醫學、藝術、工程、社會科學、商學等學系。除了在香港升讀大學外，學生也會前往英國、加拿大、歐盟國家、澳洲、美國、日本等地升讀大學。他續指，提供雙軌課程選擇，有助發揮學生的潛力，學生可根據自己的能力和愛好選擇考試或課堂習作、學習語言或文學、科學或商業導向的課程。簡而言之，希望廣泛學習的學生可以選擇IBDP，希望專門化學習的則可選擇HKDSE。



他續指，學生的中英雙語大多非常流利，因此學校更引入了德文及西班牙文，實行三語教學，旨在讓學生能夠繼續發展學習新語言所需要的技能，同時也能滿足IBDP「語言習得」類別或HKDSE選修「其他語言科目」。

▲ 啓思中學設立了直貫式學社制度，讓學生有更多機會發揮領袖能力。

獨立批判思考 無懼未來挑戰



除了雙軌課程，學校更提供了豐富的其他學習經歷、課外活動等，培養學生的國際視野、批判思考、同理心等，助他們面對未來的急劇轉變和挑戰。Anthony Adams博士指學生會安排「創意、活動及服務（CAS）」、「其他學習經歷（OLE）」及「啓思週」等多元化的活動，除了滿足HKDSE和IBDP的課程要求外，更讓學生得到全人教育，不單為香港社區服務，更有機會為全球服務。



另一方面，啓思中學也很重視藝術教育，將藝術視為學習體驗的一部分，讓學生自主探索和發展他們的感知能力、軟實力，培養多角度思考及建立其對社區的歸屬感。啓思中學重視STEAM教育，會通過常規課程、跨學科單元、課外活動和啓思周等活動，為學生提供體驗式學習。「STEAM教育讓學生將跨學科知識融會貫通，從而增加對學科的理解和認識，也學習解決問題的能力。」

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多元學習環境 培養環球視野



啓思中學的學習環境也非常多元化，約有6成教師是外籍老師，師生分別來自約12個國家或地區，Anthony Adames博士來自澳洲，投身教育事業超過30年，在澳洲、歐洲和香港執教。



他認為學生長期身處多元化的學習環境，隨了提升語言能力外，也能夠學習包容和拓闊視角。「當教室裏有不同民族、種族或文化背景的學生和老師，課堂就充滿多樣化，令學生之間有更好、更全面的討論。」Anthony Adames博士認為來自不同文化背景的師生有各自的見解，籍此在表達意見的同時，了解來自其他文化背景而產生的想法，從而得到新的觀點和理解。

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這一種多元化也有助培養學生批判性思維或解決問題的能力，幫助他們日後面對現實世界的商業問題。

課堂討論的多樣性能令學生超越過往在家庭和朋友中塑造的觀點，帶來更多他們未曾接觸過的觀點，讓他們有機會批判自己的認知，轉換新的角度思考，以新的方式審視世界。

二十一世紀的發展更重視多元文化，學生畢業後很可能在一個多元化的領域工作，與不同種族和文化的人打交道，Anthony Adames博士相信，要在校園內裝備好學生的各種技能，建立好的觀念：

尊重和善待不同個體的文化，提高文化意識，能夠幫助學生在未來的事業上取得成功。

10 月份入學講座&校園參觀

https://bit.ly/HKETCSSOct2022SchoolTour



11 月份入學講座&校園參觀

https://bit.ly/HKETCSSNov2022SchoolTour



（特約）