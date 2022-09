【下午茶2022】一文看清12間酒店餐廳下午茶　最平每位319$兼送護膚品

▲ TOPick為大家搜羅了11間酒店及餐廳下午茶。

週末活動除了「行街Shopping」,當然少不了High Tea下午茶,閒聊消暑好選擇!TOPick選擇了12間酒店及餐廳下午茶,讓大家過一個休閒週末!

1. 唯港薈x 嬌蘭

▲ 唯港薈x 嬌蘭下午茶 。(圖片由品牌提供)

唯港薈GREEN餐廳與法國品牌嬌蘭首度攜手推出,由8月29日至10月31日以蜂蜜為主題的期間限定「金蜂悅蜜下午茶」,食,可享用GREEN的招牌英式鬆餅配奶油忌廉、自家製紅桑莓荔枝玫瑰果醬及藍莓檸檬馬鞭草果醬,配TWG優質茗茶或illy即磨咖啡一杯,TWG茗茶更有12款可供選擇。當中包括無限量自家製蜂蜜乳酪軟雪糕,配上酸甜的乳酪脆脆。

5款鹹點包括蟹肉魚子脆餅、意大利水牛芝士配西瓜及青瓜串、慢煮黑毛豬腩肉酥皮盒配鵪鶉蛋以及廚師推介香煎北海道帶子伴黑松露三文魚子炒蛋、意大利風乾火腿手指條伴蜜瓜及蜜糖珍珠。5款甜食包括印有金蜂標誌的金蜂悅蜜馬卡龍、外脆內軟的馬卡龍配搭蜜糖夾心。花朵芒果拿破崙、玫瑰紅桑莓馬斯卡邦尼撻、模仿法國嬌蘭花草水語系列香水樽的蜂蜜乳酪芒果奶凍及蜂蜜檸檬乳酪柚子蛋糕。

凡惠顧「金蜂悅蜜下午茶」的客人均可獲贈價值港幣$720的法國嬌蘭殿級蜂皇系列禮遇一份及殿級蜂皇速效手部護理服務換領券一張。除此之外,在推廣期內於法國嬌蘭官網購買任何殿級蜂皇產品並輸入優惠碼「ICON」,可享尊屬禮遇。

「金蜂悅蜜下午茶」(需提前一天訂座)

供應時段:星期一至五下午2時45分至4時45分,星期六、日及公眾假期,首輪: 下午2時45分至4時45分,次輪: 下午4時45分至6時45分。

價錢:星期一至五: 每位港幣$418;每兩位港幣$728,另設加一服務費。星期六、日及公眾假期: 每位港幣$448;每兩位港幣$758,另設加一服務費。

詳請請按此。

2. The Tiffany Blue Box Cafe

▲ The Tiffany Blue Box Cafe下午茶。(圖片由品牌提供)

The Tiffany Blue Box Cafe製作一系列夏日氣息的下午茶鹹點及甜點。甜點包括芒果椰子達克瓦茲,用芒果及椰子糯米飯製成,配合芒果忌廉朱古力醬及青檸皮。水蜜桃泡芙,內裏是日本水蜜桃果肉、果醬及忌廉。焦糖白芝麻撻是牛奶朱古力慕絲焦糖蛋糕,包裏着焦糖白芝麻醬。Tiffany迷你Blue Box蛋糕亦同時回歸,四方盒子造型的蛋糕內層是70%黑朱古力慕絲蛋糕,夾着榛子脆脆及覆盆子醬,以及鳥巢朱古力蛋盛載了品牌藍色的棉花糖朱古力。

鹹點包括松葉蟹盒子,配搭洋甘菊啫喱及青蘋果。魚子醬龍蝦撻採用波士頓龍蝦及魚子醬,還有鵝肝慕絲酥皮以季節水果及熱情果啫喱襯托。士多啤梨凍湯融入瑞可達芝士,灑上開心果碎及紅菜頭苗。另外還有全新自家製的法式杏仁蛋糕,加上香蒜鹽之花鬆餅,伴以奶油忌廉、番茄果醬及蜜糖珍珠一起享用。可選配指定咖啡或茶,加$88可配一杯Tiffany Blue招牌雞尾酒,或加$150配一杯巴黎之花特級乾型香檳。

供應時段:每天下午2時至6時30分供應

價錢:港幣 $688 (兩位起),額外每位收費為港幣 $358,另收加一服務費。

詳情請按此。

3.香港嘉里酒店

▲ 香港嘉里酒店x HABA下午茶。(圖片由品牌提供)

夏末秋至,香港嘉里酒店特別與源自日本北海道護膚品牌HABA攜手合作,呈獻「初秋 · 北海道美肌」下午茶,由即日起至10月31日於大堂茶座供應。下午茶鹹點包括柚子醋醃北海道帶子及魚子醬配酸瓜 柳、香蔥及柚子珍珠、香炸霜降和牛配芥辣蛋黃醬、香蔥及炸蒜、松茸及黑松 露日式雞肉茶碗蒸、迷你北海道十勝豚肉丼配特製味噌醬、煙三 文魚三文治配青瓜及北海道忌廉芝士。

甜點方面包括參照HABA限量版鯊烯美肌清油(薰衣草香)主題粉紫色調的抹茶無花果撻、柚子青蘋果蛋糕、、朱古力蕎麥茶蛋糕及法式栗子藍莓蛋糕。還有自家焗製的英式鬆餅,加入檸檬口味及配上法式果醬和忌廉。酒店亦有推出薰衣草檸檬特飲,大家亦可升級加配的法國凱歌皇牌香檳(HK$188/兩杯)。

凡惠顧兩位用下午茶套餐,每位客人可分別獲贈HABA禮品換領券及護膚療程換領信一張,憑換領券及換領信到HABA香港門市可換領以下禮品及療程 (價值高達 HK$2,285)。

供應時間: 星期一至五:下午2時半至5時半;星期六、日及公眾假期:下午1時半至4時、下午4時15分至6時。

價錢:星期一至五︰HKD638兩位用,星期六、日及公眾假期︰HKD668兩位用,包括兩小時無限添飲咖啡或茶,另設加一服務費。

詳情請按此。

4. 九龍香格里拉

▲ 九龍香格里拉xPAUL & JOE BEAUTE下午茶。(圖片由品牌提供)

九龍香格里拉聯乘巴黎美妝品牌PAUL & JOE BEAUTE推出初秋「柔美煥亮」下午茶,下午茶取材自品牌標誌性彩妝產品成份——橙花水,及秋季全新底妝系列和皇牌產品的色調和材質,打造各式鹹甜新作。鹹點包括烤鴨胸伴香橙、意大利軟水牛芝士伴松露及鮮橙果凍、煙三文魚醬伴水瓜柳及青瓜三文治等。

甜點則包括接骨木花士多啤梨蛋糕、血橙乳酪慕絲蛋糕、香橙柚子蛋糕及薑汁蘋果佛手柑凍餅。除了八款放置在金色鮮花鳥籠內的美點外,下午茶亦配有新鮮出爐的自家烘焙香橙及提子鬆餅,如客人選購堂食,更可享時令鮮果拼盤及茶品或咖啡。

凡惠顧兩位用下午茶套餐(堂食或外賣),可免費獲贈兩份PAUL & JOE美妝禮品(價值高達 HKD400)、購物禮遇及唇膏換領券。

供應時間: 下午3時至6時

價錢:兩位用 HKD658(堂食另加一服務費)

詳情請按此。

5.麗思卡爾頓酒店

▲ 麗思卡爾頓酒店意大利風情下午茶。(圖片由品牌提供)

意大利風情下午茶

即日起供應至9月18日,麗思卡爾頓酒店的大堂酒廊推出意大利風情下午茶,以清爽怡人的食材,例如番茄、檸檬及開心果,製作出意大利美食,推介有寇帕火腿配瑞可塔芝士及油漬蕃茄意大利香草麵包、檸檬蝦及銀魚柳辣椒迷你漢堡及意大利芝士炸飯團等等;甜點方面,當然少不了傳統意大利芝士蛋糕及檸檬瑞可塔蛋縈等。

價錢:星期一至五每位售價為港幣448元,兩人用為港幣748元。星期六、日及公眾假期每位售價為港幣478元,兩人用為港幣798元,另收加一服務費。

詳情請按此。

大堂酒廊海膽下午茶

▲ 麗思卡爾頓酒店大堂酒廊的海膽下午茶。(圖片由品牌提供)

麗思卡爾頓酒店的大堂酒廊引入海膽作下午茶食材,集合全球時令海膽入饌,重點推介有新鮮海膽配吞拿魚他他、日式清酒啫喱海膽芝士撻配魚子醬及海鮮海膽忌廉酥等。甜點方面,亦有海膽豆腐芝士蛋糕及一系列配合主題的美食。海膽迷更可以以優惠價錢,額外選購從日本新鮮空運的原板紫海膽,可配上紫菜味的即烘鬆餅。

供應時段:2022年9月12日至2022年11月27日

價錢:星期一至五價錢為每人港幣448元,兩位用港幣748元;星期六日及公眾假期價錢為每人港幣478元,兩位用港幣798元,,另收加一服務費。

如需額外選購原板紫海膽,125克收費為港幣1,084元配紫菜味即烘鬆餅4件,而250克收費為港幣1,984元配紫菜味即烘鬆餅8件。

詳情請按此。

6. 朗廷酒店xElie Saab

▲ 朗廷酒店xElie Saab下午茶。(圖片由品牌提供)

香港朗廷酒店將於9月23日起至10月31日,與黎巴嫩品牌Elie Saab首次攜手推出「GIRL OF NOW LOVELY」下午茶,廷廊廚師團隊以Girl of Now Lovely EDP女士香水為創作靈底,配合杏仁橙花花朵香調製作出八款美點。

供應時段:星期一至五於下午3時至5時30分供應,周末及公眾假期:下午2時15分至4時15分及下午4時30分至6時30分。

價錢:每位港幣398元,兩位港幣698元。客人可將飮品升級至Saicho氣泡茶為每位港幣598元,兩位港幣898元。如升級至Taittinger香檳則為每位港幣598元,兩位港幣898元。

凡惠顧「GIRL OF NOW LOVELY」兩位用下午茶,即可獲贈Elie Saab Le Parfum In White 迷你香水及Girl Of Now身體潤膚乳75ml。

詳情請按此。

7. 雅格酒店

▲ 雅格酒店下午茶。(圖片由品牌提供)

即日起至9月31日,雅格酒店Arca新一季「Arcanoon Tea」以北海道「雷電蜜瓜」及日本靜岡「皇冠蜜瓜」作主題,推介包括「香煎鵝肝蜜瓜墨西哥包」,蜜瓜中和了油香十足的鵝肝、「哈蜜瓜青蘋果牛油果蟹肉三文治」口味清新,適合消暑解膩。大廚更把香港地道小食蛋撻及自家製蜜瓜果醬融合,創造出全新口味「蜜瓜果醬蛋撻」。

供應時段:3:00p.m. – 5:00p.m.

價錢:兩位用價格為$471,另收加一服務費。

詳情請按此。

8. 文華東方酒店

▲ 文華東方酒店x雪花秀下午茶。(圖片由品牌提供)

香港文華東方酒店與韓國尊貴護膚品牌雪花秀合作,以雪花秀皇牌系列為靈感的期間限定下午茶,每天限量20份,甜點包括仿照系列中瓶裝潤燥再生精華而製成的香梨慕絲蛋糕、以及白朱古力夏威夷果仁人參蜜糖柚子撻、黑芝麻牛油曲奇、綠茶紅豆糯米糍及栗子焦糖朱古力瑪德蓮蛋糕等。大家更可細味各式三文治,再以新鮮焗製的鬆餅,伴以酒店馳名的玫瑰花果醬及牛油忌廉。

於2022年9月推廣期間,每位享用「雪花秀韓方養肌下午茶」的客人可獲贈雪花秀參動養肌3件體驗套裝一份(價值港幣350元)及價值港幣100元之購物現金券兩張,以於雪花秀官方網上商店、指定專門店或專櫃購買指定體驗套裝使用。

供應時段:星期一至星期五下午2時30分至5時30分;星期六及公眾假期的供應時間為下午2時至5時30分

價錢:港幣888元供兩位享用,另收加一服務費。

詳情請按此。

9. 北歐咖啡室Hjem

▲ 北歐咖啡室Hjem下午茶。(圖片由品牌提供)

Hjem推出二人份下午茶,客人可以先品嘗最上層的美點——兩款丹麥開放式三文治,餡料都是長踞店子人氣榜首,包括北極蝦及慢煮豬腩肉。吃完後即可移至中層,品嘗不同北歐糕點,包括是日蛋糕、迷你肉桂卷,以及一款時令糕點。最底層的款式是壓成心型的傳統挪威窩夫及果醬,伴以牛奶甜酒作結。

客人亦可加 $60追加以北歐為創作靈感的雞尾酒。

供應時段:星期二至日 3pm-6pm

價錢:每份$488

10. 如心酒店

▲ I-O-N Café Bar「秋杲花果下午茶」。(圖片由品牌提供)

於9月1日至11月13日期間,荃灣西如心酒店的 Café Circles 及 Nina Patisserie 推出出「果 漾.滋秋」下午茶,鹹點包括慢煮鵪鶉胸肉配烤蜜桃、香脆蓮藕蟹肉丸及柿子蝦 肉開面三文治等。甜點則由 Nina Patisserie團隊主理,包括洋甘菊蜜糖香梨蒟蒻、巨峰提子慕絲蛋糕等。下午茶配以英式鬆餅及咖啡、茗茶或桂花蘋果伯爵茶。

「果漾.滋秋」下午茶於荃灣西如心酒店 Café Circles 供應。

供應時段:下午3時30分至5時30分,客人亦可選擇到Nina Patisserie享用,供應時間為下午2時30分至5時30分。

價錢:兩位用價格為$468,另收加一服務費。

詳情請按此。

11. I-O-N Café Bar

▲ I-O-N Café Bar「秋杲花果下午茶」。(圖片由品牌提供)

位於中環街市一樓的 I-O-N Café Bar以時令花果炮製「秋杲花果下午茶」,並以木盒盛載著下午茶,鹹點方面有法式松露蘑菇酥皮盒及風乾火腿配香梨、牛面頰肉栗子多士及迷你蟹肉飛魚籽多士、甜點有Nina Patisserie 的甜點,大家可選擇滴漏黑咖啡或桂花蘋果伯爵茶,可另加$30配虹吸壺煮茶、$70配餐酒、$88或$160配一杯或迷你瓶裝的Moët & Chandon香檳。

另外,咖啡迷更不可錯過追加「咖啡摘要第一回」(兩位另加$298),以下午茶搭配45分鐘的咖啡體驗,品味6款不同產區的咖啡豆。

供應時段:下午3時至6時供應

價錢:兩位用價格為$498,另收加一服務費。

詳情請按此。

12. SEVVA

▲ SEVVA「My Favourite Things」下午茶。(圖片由品牌提供)

位處中環太子大廈頂樓的SEVVA,將推「My Favourite Things」下午茶及頂級法國粉紅葡萄酒配對,大家可以一邊欣賞維港的景觀,一邊嘆下午茶,全新的下午茶如炸素春卷和雞肉三文治卷,一系列佳餚如魚子醬松露天使麵及招牌和牛漢堡,亦有甜點,如招牌焦糖脆忌廉雪紡蛋糕及熱情果蛋白霜等。

全新「My Favourite Things」下午茶及SEVVA頂級粉紅葡萄酒配對現於SEVVA獨家供應。

價錢:港幣$1,280元(兩位用),另加每位港幣$380元即可享兩小時SEVVA頂級粉紅葡萄酒暢飲,另收加一服務費。

詳情請按此。

hket App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載:https://bit.ly/34FTtW9

Follow TOPick ig 獎賞優先搶:https://www.instagram.com/topick_hket

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報:https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝:蕭雅文