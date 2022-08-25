【腸套疊】梁芷珮老公胃痛兩星期　揭腸套疊急做切腸手術

▲ 藝人梁芷珮的老公Kenneth出現腸套疊情形，需立即做切腸手術。

藝人梁芷珮（Christy）今天（25日）在社交平台分享，表示老公前晚進行了一個緊急手術，事緣是Christy的老公胃痛了兩星期，經安排照腸胃鏡時發現有腸套疊，需立即做切腸手術。腸套疊是指一段腸道套進另一段腸道，常見於嬰幼兒，屬急症需及早診治，如延誤或可致併發症甚至死亡。

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Christy今日下午在社交平台分享一張她和老公Kenneth在醫院的合照，表示多謝各位關心，亦交代Kenneth今日情況好轉許多。Christy稱老公胃痛了兩個星期，前日在醫生安排下，照腸胃鏡時發現有腸套疊；遲發現有機會令腸潰爛，甚具危險性，因此在前晚立即進行了一個緊急切腸手術。

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在完成手術後，Christy就在社交平台報平安，並表示多謝各位留言問候，又多謝醫護人員細心照顧：

突然一個咁大嘅手術，嗰一刻真係好不知所措，亦都比我感受到，冇嘢比老公更重要，今日醫生話佢可以試飲渴，我都鬆咗一口氣！而家返屋企攞湯喇！老公加油快啲好返！

不少網民為Christy和老公留言打氣。據醫管局資料顯示，其實「腸套疊」是指一段腸道套進另一段腸道，約有75%發生於零至兩歲兒童身上，其中以5至9個月大幼兒的病發率最高，也是幼兒腸道梗塞的常見原因之一。

腸套疊的病因是迴腸末端的淋巴組織因上呼吸道感染或腸胃炎而脹大，令迴腸末端套入盲腸和結腸（迴結腸套疊）所致，偶然因梅克耳氏憩室和息肉等相關腸道疾病而引發腸套疊。

啫喱狀血便是病徵之一

兒科專科醫生陳少儒曾接受《香港經濟日報》訪問指出，腸套叠患者在發病初期可能會出現腹瀉，但由於摺叠的腸道緊緊地互相箍着，病情會迅速變化，出現嘔吐、腹脹、間歇性腹痛、便秘等病徵，患者精神狀況會很差。

而當腸道收縮時，患者會腹痛劇烈。而另一個典型病徵，就是患者會排出深紅色、呈啫喱狀的血便（red currant jelly stool），是腸道細胞脫落，再混和血的黏液，是套腸阻礙血液流動，令腸道壁受損的現象；嚴重時更會使腸道壞死、腸道破裂、腹膜炎等致命併發症，絕不能掉以輕心。

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責任編輯：羅嘉欣